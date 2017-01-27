Исследование показало, что женщины чаще жертвуют деньги, а мужчины — подписывают онлайн-петиции

Результаты исследования беларусской интернет-аудитории «Осведомленность и включенность в деятельность общественных организаций и неформальных инициатив» были презентованы в Мінске в начале января. Исследование подготовили Офис европейской экспертизы и коммуникации и Baltic Internet Policy Initiative (BIPI), данные представил Михаил Дорошевич (BIPI).

Само исследование проводилось в декабре 2016 года. В нем приняли участие 2011 респондентов, из которых 1052 человека (59%) знают об общественных организациях и неформальных инициативах в Беларуси.









Мужчины и женщины примерно одинаково осведомлены и участвуют в деятельности организаций и инициатив, но типы их участия различаются. Так, женщины чаще участвуют в работе организаций в качестве волонтеров и жертвуют деньги, а мужчины — подписывают онлайн-петиции и руководят проектами. Также люди одинаково активно участвуют в деятельности организаций в Минске и Минской области и в других областях Беларуси.





По данным исследования, самые известными типами организаций респонденты назвали профсоюзные, молодежные и спортивные. Наименее известны организации, занимающиеся вопросами регионального и местного развития, а также науки.

Активней всего в работе общественных организаций и инициатив участвуют молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. При этом они чаще других возрастных групп работают на волонтерских основаниях.

Главными причинами участия в деятельности общественной организации или инициативы респонденты назвали общие ценности, интересные проекты и четкие цели. 65% опрошенных считают, что общественные организации приносят пользу белорусскому обществу.



