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Исследование Novak: Среди беларусов распространены вредные потребительские привычки и перепотребление

2 Августа 2017 101 0 Исследования
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В рамках исследования, проведенного исследовательской лабораторией «Новак» по инициативе Центра экологических решений, было выявлено несколько существующих позитивных и негативных экологических практик у беларусов. 

Экологическая практика № 1. Покупки/потребительское поведение

Каждый четвертый житель Беларуси всегда внимательно изучает состав покупаемых товаров (еды, одежды, косметики). Однако значительная часть (42%) людей не изучает состав товара вовсе.

Q. Насколько вы можете согласиться со следующими утверждениями?*

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* Оценить по шкале от 1 до 10, где 1 – совершенно НЕ могу согласиться, 10 – совершенно согласна/ен. «Полностью согласны» – оценка 9-10 баллов, «Не согласны» – оценка 1-5 баллов.

Около 40% беларусов стараются не покупать товары, которые могли бы принести вред окружающей среде или здоровью, примерно каждый четвертый всё же покупает такие товары. Совсем не задумываются о вреде для окружающей среды 19%, а о вреде для здоровья – 14% беларусов.

Беларусы не чувствуют ответственности за состояние окружающей среды, которая зависит от их потребительских привычек. Значительная доля людей не готова отказываться от покупки товара, который может нанести вред окружающей среде (40%). Более того, 17% беларусов готовы осознанно купить вредный товар, если он будет стоить дешевле экологически безопасного.

Q. Насколько вы можете согласиться со следующими утверждениями?*

2.PNG

* Оценить по шкале от 1 до 10, где 1 – совершенно НЕ могу согласиться, 10 – совершенно согласна/ен. «Полностью согласны» – оценка 9-10 баллов, «Не согласны» – оценка 1-5 баллов.

Из таких установок естественным образом следует неготовность пересмотреть свой собственный уровень потребления: о его сокращении готовы задуматься не больше 10% населения, тогда как абсолютное большинство (67%) не собирается думать об этом.

Среди беларусов достаточно распространены вредные потребительские привычки, связанные с перепотреблением в целом и использованием одноразовых товаров в частности.

Q. Принято ли делать что-нибудь из перечисленного в вашей семье? Например, …?

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Люди покупают лишнюю одежду (55% населения имеют одежду, которая одевалась всего лишь несколько раз). Это особенно характерно для тех беларусов, у которых нет детей. 

Также у 39% населения образуются остатки еды, которую затем выбрасывают. Чаще всего это случается с молодыми людьми 16-34 лет, жителями Минска и областных городов, неженатыми/ незамужними, людей с высшим образованием, людей с доходом выше среднего.

Экологическая практика № 2. Утилизация отходов.

Многие беларусы неправильно утилизируют отходы, особенно лекарственные препараты. 51% выбрасывают просроченные лекарства в контейнер с общим мусором, что особенно характерно для женщин, молодых людей 25-34 лет, жителей Минска, замужних/ женатых, специалистов с высшим образованием.

Q. Принято ли делать что-нибудь из перечисленного в вашей семье? Например, …?

4.PNG

Кроме того, 35% беларусов сжигают отходы на приусадебном участке, 15% выбрасывают старую бытовую технику и телефоны в контейнер с общим мусором.

Экологическая практика № 3. Быт

У населения ещё из советских времен сохранились привычки/ действия, которые теперь можно отнести к экологическим: культура ремонта и починки вещей, экономия света и воды, использование народных средств для уборки дома. Около 70% населения придерживаются эти привычек, и ещё 8-9% беларусов готовы делать точно так же.

  • 72% ремонтируют и чинят вещи (одежду, обувь, технику) и ещё 8% готовы делать это.
  • 78% следят за экономией света и воды и ещё 9% готовы делать это.
  • 50% используют народные средства для уборки дома (сода, горчица) и ещё 8% готовы делать это.
Кроме того, в образе жизни беларусов уже сформированы новые экологически дружественные привычки: сортировка отходов и многократное использование вещей. Они распространены среди примерно 65-70% населения, и ещё 10-15% беларусов готовы начать поступать так же.

65% всего населения сортируют бытовые отходы и ещё 12% готовы делать это. 68% отдают старые/ ненужные вещи нуждающимся и ещё 16% готовы делать это.

Q. Делаете ли вы лично что-нибудь из перечисленного, или если не делаете, то насколько готовы делать? Например, …?*

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* Оценить по шкале от 1 до 10, где 1 – совершенно НЕ готовы, 10 – совершенно готовы. «Готовы делать» – оценка 9-10 баллов.

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