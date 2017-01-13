Исследование МАСМИ: На чем стали экономить белорусы, проживающие в городах

В рамках антикризисного анализа рынка компанией МАСМИ были изучены социально-экономические явления, с которыми пришлось столкнуться белорусским потребителям в 2016 году, были выявлены товары и услуги, на которых начали экономить горожане, а также изучены изменения дохода и потребительского поведения.







Рост цен на товары и услуги по-прежнему остается наиболее актуальным проявлением экономической ситуации. Но если к концу 2015 года о нем говорили практически все горожане (89,5%), то в конце 2016 - уже 70%.

Статистика по инфляции подтверждает, что в 2016 году цены действительно росли меньше, чем в 2015. По результатам исследования МАСМИ в 2016 году на 12-13% снизилось число горожан, которые столкнулись с уменьшением доходов и вынужденной экономией.

В 2015 году из-за экономии часть потребителей уже переключилась на более дешевые марки или отказалась от потребления тех или иных товаров. Тренд экономии остается актуальным почти для половины опрошенных (45%).

При этом женщины чаще, чем мужчины, а также люди в возрасте старше 45 лет говорили о вынужденной экономии на товарах и услугах. На прежнем уровне остаются депрессивные настроения в обществе: с паникой и депрессией в окружении сталкивается примерно каждый четвертый горожанин.

О вынужденном сокращении рабочего дня, вынужденных отпусках, увольнении/сокращении с работы респонденты говорили чаще, чем в 2015 году.





По данным исследования МАСМИ, основными статьями экономии как и в 2015 году остаются отпуск и развлечения, а также продукты питания. На отпуске и отдыхе по-прежнему экономит каждый второй горожанин. Почти на 20% по сравнению с прошлым годом снизилось число тех, кто начал экономить на развлечениях.

В 2015 году сократили расходы на развлечения более половины горожан (59,6%) в т.ч. и полностью отказавшись от каких-то видов развлечений или переключившись на менее дорогой досуг, что уже стало привычным и не воспринимается как жесткая экономия.

Похожая ситуация складывается с экономией на одежде, обуви, косметике и средствах гигиены. В прошлом году в целях экономии потребители уже переключились на более дешевые марки, в т.ч. белорусского производства и остались в этом сегменте. При этом женщины чаще упоминали о вынужденной экономии на одежде, обуви, косметике и средствах гигиены. На продуктах питания чаще всего экономят люди в возрасте 55 лет и старше.





Согласно результатам исследования МАСМИ в 2016 году выросло число горожан, которые начали экономить на покупке бытовой техники. В большей степени такая экономия характерна для женщин. Мужчины, в свою очередь, еще больше сократили расходы на спиртное и сигареты, а также транспорт (включая топливо для личного автомобиля). Также горожане начали чаше экономить на коммунальных платежах и лечении (в том числе покупке медикаментов).

Методология исследования: