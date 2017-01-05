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Исследование МАСМИ: горожане плохо знают об актуальных общественных инициативах

5 Января 2017 24 0 Анализ рынков Исследования Тренды
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Компания МАСМИ в декабре 216 года опубликовала результаты исследования белорусских общественных инициатив, которые направлены на решение различных социальных, экологических и культурных проблем. В Омнибусе МАСМИ были опрошены жители белорусских городом о том, какие общественные инициативы они знают и в каких хотели бы поучаствовать.

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По результатам исследования городское население не достаточно осведомлено об актуальных общественных инициативах. Большинство респондентов (84,3%) затруднились ответить на вопрос о том, какие общественные инициативы они знают без подсказки. Особенно низкий уровень осведомленности в этом вопросе характерен для людей в возрасте 45-64 лет. Более половины опрошенных (68,8%) ответили, что не знают ни одной из названных инициатив с подсказкой (зачитывался список с названиями 12 инициатив). 

Примерно каждый пятый-шестой белорусский горожанин знает Поисково-спасательный отряд «Ангел». Каждый десятый респондент называл ООЗЖ «Эгида». Некоторые респонденты в качестве общественно инициативы назвали Минский полумарафон.

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Среди наиболее актуальных жители белорусских городов назвали общественные инициативы, связанные со спортом и здоровым образом жизни, защитой окружающей среды, благотворительностью и защитой животных. Наибольший отклик и желание поучаствовать вызывают у горожан инициативы, связанные со спортом и здоровым образом жизни. Женщины чаще, чем мужчины говорили о том, что хотели бы поучаствовать в благотворительных и зоозащитных общественных инициитивах.

Методология исследования:

Объект исследования – мужчины и женщины 18-64 лет, жители городов РБ.

Размер выборки: 1000 респондентов.

Города опроса: Минск, областные центры, большие, средние и малые города.

Метод сбора информации – face-to-face интервью.

Время опроса – октябрь 2016 года.

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