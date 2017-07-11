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Исследование: Какие бренды предпочитают люди в возрасте 18-29 лет

11 Июля 2017 98 0 Исследования
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Исследовательская компания YouGov BrandIndex опубликовала результаты исследования, проведенного для изучения брендовых предпочтений поколения Y (люди в возрасте 18-29 лет). Исследование проходило в США в первом полугодии 2017 года.

В составе получившегося рейтинга из 20 позиций превалируют, как и можно было ожидать, технологические компании: сервисы, приложения, производители, соцсети с вкраплением торговых марок FMCG  и брендов из финансовой сферы. 

Графа Score показывает процент опрошенных, которые являются постоянными пользователями бренда, т.е., по пояснению авторов исследования, обращались к той или иной торговой марке хотя бы раз в течение последнего месяца. 

top-20-brands.jpg


А в этой таблице в графе Previous Score дается процентная оценка в предыдущем периоде - а это второе полугодие 2016 года. Благодаря показателям Score и Previous Score можно оценить изменение отношения к тому или иному бренду. В результате получился рейтинг брендов, которые круче всех смогли повысить к себе лояльность со стороны миллениалов. 

бренды миллениалов.PNG


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