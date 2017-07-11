Исследование: Какие бренды предпочитают люди в возрасте 18-29 лет

Исследовательская компания YouGov BrandIndex опубликовала результаты исследования, проведенного для изучения брендовых предпочтений поколения Y (люди в возрасте 18-29 лет). Исследование проходило в США в первом полугодии 2017 года.



В составе получившегося рейтинга из 20 позиций превалируют, как и можно было ожидать, технологические компании: сервисы, приложения, производители, соцсети с вкраплением торговых марок FMCG и брендов из финансовой сферы.











А в этой таблице в графе Previous Score дается процентная оценка в предыдущем периоде - а это второе полугодие 2016 года. Благодаря показателям Score и Previous Score можно оценить изменение отношения к тому или иному бренду. В результате получился рейтинг брендов, которые круче всех смогли повысить к себе лояльность со стороны миллениалов.









Графа Score показывает процент опрошенных, которые являются постоянными пользователями бренда, т.е., по пояснению авторов исследования, обращались к той или иной торговой марке хотя бы раз в течение последнего месяца.А в этой таблице в графе Previous Score дается процентная оценка в предыдущем периоде - а это второе полугодие 2016 года. Благодаря показателям Score и Previous Score можно оценить изменение отношения к тому или иному бренду. В результате получился рейтинг брендов, которые круче всех смогли повысить к себе лояльность со стороны миллениалов.