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Исследование: Что раздражает людей в рекламе брендов больше всего

20 Июня 2017 472 0 Исследования
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Если реклама брендов появляется рядом с оскорбительным или скандальным контентом, то 37% потребителей утверждают, что они еще сто раз в следующий раз подумают, покупать ли продукт этой торговой марки. Эту и многие другие интересные цифры в исследовании "Как бренды нас раздражают" приводит глобальная консалтинговая сеть  CMO Council. Рекомендуем изучить инфографику с данными исследования тем, кто озадачен показателями "brand safety".

Обилие фейковых новостей сегодня стимулирует пользователей искать новые каналы информации, заслуживающие доверия. Порядка 75% людей озабочены растущим числом сайтов с ложными новостями, либо манипулирующими общественным мнением. Доказано, что размещение рекламы на таких площадках напрямую связано с восприятием бренда. 64% респондентов, опрошенных во время исследования говорят, что предпочитают видеть продвижение любимых торговых марок на достойных ресурсах и новостных изданиям, чем в соцсетях и сомнительных каналах.  

Около 35% утверждают, что предпочитают бренды, которые рекламируются в привычном им диджитал  медиа, а соцсети называют наихудшим в плане выстраивания доверия каналом продвижения.

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Исследователи отмечают, что согласно анализу потребители теряют доверие к брендам, чья реклама соседствует со скандальным контентом. На 37% опрошенных такое продвижение может повлиять в сторону изменения решения о покупке такого продукта. 11% могут дойти до бойкота торговой марки, а 9%  - могут пожаловаться или поднять волну недовольства вокруг ситуации.  

Потребители выстроили своеобразный рейтинг самых раздражающих опытов потребления рекламы:
  • оскорбительная, негативная
  • дискриминационная, ущемляющая чьи-то права
  • раздражающая, назойливая,
  • использующая мотивы расизма или эксплуатирующая некие общественные стереотипы

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Изучайте мнение потребителей и размещайте свою рекламу на достойных доверия ресурсах и каналах. 
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