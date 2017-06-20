Исследование: Что раздражает людей в рекламе брендов больше всего

Если реклама брендов появляется рядом с оскорбительным или скандальным контентом, то 37% потребителей утверждают, что они еще сто раз в следующий раз подумают, покупать ли продукт этой торговой марки. Эту и многие другие интересные цифры в исследовании "Как бренды нас раздражают" приводит глобальная консалтинговая сеть CMO Council. Рекомендуем изучить инфографику с данными исследования тем, кто озадачен показателями "brand safety".

Обилие фейковых новостей сегодня стимулирует пользователей искать новые каналы информации, заслуживающие доверия. Порядка 75% людей озабочены растущим числом сайтов с ложными новостями, либо манипулирующими общественным мнением. Доказано, что размещение рекламы на таких площадках напрямую связано с восприятием бренда. 64% респондентов, опрошенных во время исследования говорят, что предпочитают видеть продвижение любимых торговых марок на достойных ресурсах и новостных изданиям, чем в соцсетях и сомнительных каналах.

Около 35% утверждают, что предпочитают бренды, которые рекламируются в привычном им диджитал медиа, а соцсети называют наихудшим в плане выстраивания доверия каналом продвижения.