Игра престолов: Как отработали запуск нового сезона культового сериала беларуские компании

Запуск долгожданного седьмого сезона сериала "Игра престолов" - отличный повод для ситуативного маркетинга. Ведь фанатов сериала немало и в Беларуси, а колоритные персонажи, атмосфера, интрига вокруг смертей главных героев предоставляет широкое поле для креатива в интересах брендов.







«Пицца Темпо» освоила меню из поваренной книги «Пир льда и огня»







Оригинальный подарок поклонникам сериала «Игра Престолов» сделала сеть минских пиццерий. На протяжении всего 7-го сезона в 15 заведениях «Пицца Темпо» будет создана атмосфера Великих Домов Семи Королевств – наиболее знатных и сильных семейств в сериале. Акция, получившая название «Еда Престолов», стартует 19 июля, вскоре после показа первой серии нового сезона.





В каждой из пиццерий будет обозначена принадлежность к тому или иному Великому Дому – речь идет о флагах, девизах, специально разработанной упаковке (лимитированных сериях стаканчиков для кофе со стилизованными гербами Домов и коробок для пицц), а также уникальных блюдах. Таким образом, приверженцы Старков или Таргариенов смогут посещать заведение с символикой «своего» Великого Дома.

Посетители будут получать наклейки с гербом Дома в специальную карточку Едока. Всех гостей, собравших более 80 наклеек, после окончания сезона «Пицца Темпо» обещает пригласить на Королевский ужин 28 августа. Также предлагаются промежуточные призы – чизкейки и пиццы. Например, за 12 собранных наклеек и 1 копейку можно получить сразу 2 пиццы.

Начало 7-го сезона сериала «Пицца Темпо» отметила королевским пиром вечером 17 июля. Гости могли попробовать блюда из официальной поваренной книги «Игры Престолов» «Пир льда и огня». Любой желающий смог пообщаться и сфотографироваться с двойниками главных героев фильма – кхала Дрого, Джона Сноу, Дейнерис Таргариен, Серсеей Ланнистер, Бриенной Тарт, Тирионом Ланнистером и Белым Ходоком.

В Instagram активно посыпались фото с вечеринки, всего более 200 фотосюжетов.

velcom и «Атлант Телеком»: саундтрек к сериалу сыграли на цимбалах



Большой премьерный просмотр на большом экране первой серии нового сезона «Игры престолов» провел оператор velcom вместе с «Атлант Телеком», приурочив его к расширению возможностей интерактивного цифрового телевидения.

Показ проходил в мемориальном Музей-мастерская З.И. Азгура. Большой экран установили прямо в скульптурном зале, который оформили согласно антуражу фильма: среди зрителей были рыцари и белые ходоки.









Президентский оркестр и музыка из «Игры престолов»

Гости не упускали возможность сфотографироваться с железным троном и средневековыми артефактами, пообщаться с персонажами из сериала, а самые смелые даже могли переодеться в любимых персонажей.Особая фишка вечера - саундтрек из сериала исполнили на беларуском народном инструменте - цимбалах.

Президентский оркестр Республики Беларусь продолжает играть лучшие мировые саундтреки. Симфоническая музыка никогда не производит плохого впечатления, тем более для фанатов хитов из «Игры престолов», которые прозвучат на концерте.

Под занавес, вспомним пиар-акцию от продюсеров сериала в Лондоне: на улицы британской столицы вышли белые ходоки, чтобы напомнить в разгар лета: зима уже наступила, ребята, бегом к экранам.