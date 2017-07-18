Игра престолов: Как отработали запуск нового сезона культового сериала беларуские кампании

Запуск долгожданного седьмого сезона сериала "Игра престолов" - отличный повод для ситуативного маркетинга. Ведь фанатов сериала немало и в Беларуси, а колоритные персонажи, атмосфера, интрига вокруг смертей главных героев предоставляет широкое поле для креатива в интересах брендов.







«Пицца Темпо»







Оригинальный подарок поклонникам сериала «Игра Престолов» сделала сеть минских пиццерий. На протяжении всего 7-го сезона в 15 заведениях «Пицца Темпо» будет создана атмосфера Великих Домов Семи Королевств – наиболее знатных и сильных семейств в сериале. Акция, получившая название «Еда Престолов», стартует 19 июля, вскоре после показа первой серии нового сезона.

В каждой из пиццерий будет обозначена принадлежность к тому или иному Великому Дому – речь идет о флагах, девизах, специально разработанной упаковке (лимитированных сериях стаканчиков для кофе со стилизованными гербами Домов и коробок для пицц), а также уникальных блюдах. Таким образом, приверженцы Старков или Таргариенов смогут посещать заведение с символикой «своего» Великого Дома.

Посетители будут получать наклейки с гербом Дома в специальную карточку Едока. Всех гостей, собравших более 80 наклеек, после окончания сезона «Пицца Темпо» обещает пригласить на Королевский ужин 28 августа. Также предлагаются промежуточные призы – чизкейки и пиццы. Например, за 12 собранных наклеек и 1 копейку можно получить сразу 2 пиццы.

Начало 7-го сезона сериала «Пицца Темпо» отметила королевским пиром вечером 17 июля. Гости могли попробовать блюда из официальной поваренной книги «Игры Престолов» «Пир льда и огня». Любой желающий смог пообщаться и сфотографироваться с двойниками главных героев фильма – кхала Дрого, Джона Сноу, Дейнерис Таргариен, Серсеей Ланнистер, Бриенной Тарт, Тирионом Ланнистером и Белым Ходоком.

В Instagram активно посыпались фото с вечеринки, всего более 200 фотосюжетов.

velcom и «Атлант Телеком»



Под занавес, вспомним пиар-акцию от продюсеров сериала в Лондоне: на улицы британской столицы вышли белые ходоки, чтобы напомнить в разгар лета: зима уже наступила, ребята, бегом к экранам.Большой премьерный просмотр на большом экране первой серии нового сезона «Игры престолов» провел оператор velcom вместе с «Атлант Телеком», приурочив его к расширению возможностей интерактивного цифрового телевидения.

Показ проходил в мемориальном Музей-мастерская З.И. Азгура. Большой экран установили прямо в скульптурном зале, который оформили согласно антуражу фильма: среди зрителей были рыцари и белые ходоки.









Президентский окестр и саундтреки из «Игры престолов»

Гости не упускали возможность сфотографироваться с железным троном и средневековыми артефактами, пообщаться с персонажами из сериала, а самые смелые даже могли переодеться в любимых персонажей.

Президентский оркестр Республики Беларусь продолжает играть лучшие мировые саундтреки. Симфоническая музыка никогда не производит плохого впечатления, тем более для фанатов хитов из «Игры престолов», которые прозвучат на концерте.