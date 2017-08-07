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IAB Russia выпустила гайд по онлайн-аудиорекламе

7 Августа 2017 cossa.ru 78 0 Исследования Технологии
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Комитет IAB Russia по аудиорекламе (Audio Ad) под руководством Михаила Ильичева, генерального директора Unisound, представил white paper по интеграции аудиорекламыи карту рынка сегмента. В белую книгу вошли глоссарий аудиорекламной сферы, описание экосистемы, стандарты формата, рекомендации маркетологам, а также подсчёты размеров рынка.

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Так, совокупный охват аудитории в онлайн-среде, доступной для маркетинговых коммуникаций в аудиоформате, эксперты оценили в 65 миллионов человек в месяц (MAU) и не менее 23 миллионов в неделю (WAU).

Среднее время пребывания пользователя на площадках, охваченных онлайн-аудиорекламой: 3,5–5 часов в неделю. На сегодняшний день работает больше 100 крупных площадок, которые размещают онлайн-аудиорекламу, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», Zvooq, «Яндекс.Музыка», «Русское Радио» и «Авторадио».

Крупнейшие по объёму инвентаря и охвату аудитории продавцы онлайн-аудиорекламы — Digital Audio, NAME, Digital Box, Unisound.

Особенности формата 

  • значение «дослушиваний» составляет не менее 97%;
  • большинство размещений — в профессиональном контенте, что гарантирует brand safety;
  • минимум «клаттера» и случайных совмещений с рекламой конкурентов.

Эксперты считают, что аудиореклама отлично подходит для поддержки промоушена и акций, повышения узнаваемости бренда или предложения, увеличения вовлечённости аудитории, управления отношениями с клиентами и direct response-маркетинга.

Большая часть охвата аудиорекламы приходится на следующие активности:

  • работа и самообучение;
  • онлайн (использование социальных сетей, чтение новостей и другого текстового контента, игры, шоппинг, интернет-сёрфинг);
  • перемещение (авто-, транспорт, пешком);
  • домашние дела;
  • спорт.

Для точной оценки эффективности в аудиорекламе применятся атрибуция. Кроме того, для независимого аудита размещения аудиорекламы заказчики могут использовать «пиксель» сторонних систем аналитики, который размещается в аудиорекламе и собирает ключевую информацию, предоставляя доступ к ней в режиме онлайн. Пример таких систем: Adriver, Adfox, DoubleClick.

Для оптимизации онлайн-аудиорекламы используется ремаркетинг с дисплейным или баннерным форматом. Также возможна персонализация по демографии, платформе, гео, времени и типу контента, в котором размещается аудиореклама.

По итогам 2017 года эксперты IAB обещают представить оценку рынка онлайн-аудиорекламы по методологии АКАР («объём рекламы в средствах её распространения»). К подготовке отчёта планируют привлечь всех ключевых игроков рынка.

Скачать гайд по аудиорекламе можно здесь

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