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Google: 20% поиска выполняется голосом

2 Августа 2017 63 0 Digital-маркетинг
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1 августа Google провела в Минске конференцию лидеров диджитал индустрии в Беларуси: "Развитие бизнеса в технологическом мире". На мероприятии представители Google выдали несколько вдохновляющих спичей о развитии технологий в Беларуси, а также попросили топов электронного бизнеса - Сергея Вайниловича, 21vek.by, Дениса Гурьева, Webcom Media, рассказать о моделях работы с малыми и крупными клиентами.

Несколько любопытных цифр в начале конференции озвучил Гетц Трилхас, Директор по новым рынкам Центральной и Восточной Европы (Goetz Trillhaas - Country Director CEE New Markets (Google)).

Согласно презентации представителя Google, сегодня 87% пользователей, прежде всего, обращаются к поиску в интернет, когда им нужно что-то узнать или уточнить. Поиск, как причина, доминирует в обращении к смартфону.

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Также 70% юзеров смартфонов, покупая продукт или услугу, обращаются за информацией о нем в глобальной сети.

При этом, пользователи отмечают, что менее 1/3 опыта общения с брендом можно описать как "нужный, полезный, помогающий решить проблему". Получается, что 2\3 общения с брендов в Интернет - это далеко не полезная потребителю информация. 

20% поиска выполняется голосом. Это важный тренд, подчеркнул  Гетц Трилхас, его стоит учитывать на будущее. 

- Сегодня важно строить буквально весь свой бизнес вокруг потребителя, помещая его в центр. Если вы этого не делаете, задумайтесь, куда вас может завести устаревающая стратегия", - отметил Гетц Трилхас.

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