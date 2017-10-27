Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Этот продукт “cool”! Как изменяются тренды маркетинга в сфере моды в мире и в Беларуси

27 Октября 2017 marketing.by 25 0 Бизнес Мнение Нестандарт
Поделиться

Следить за тем, как изменяется маркетинг в сфере моды, так же интересно, как и за самой модой. Ведь от креативного подхода и быстроты реакции на изменения в обществе и его вкусы напрямую зависят продажи. Покупатели стали более требовательными, выбор — больше, и просто красивыми картинками никого не удивишь. Marketing.by узнал у fashion-консультанта Майи Старовойтовой о том, какие маркетинговые тренды в сфере моды появились в мире и затронули ли они каким-то образом работу беларуских дизайнеров.

Мне кажется, что способность звучать отовсюду, навязывать мысль о том, что именно этот продукт “cool”, делая впечатляющий визуал – сейчас главное в моде. Самые сильные в этом секторе  – это Gucci. 

Вот, например, у них выходит круизная коллекция, что само по себе, скорее маркетинговое решение, чем желание показать новую историю. Далее они делают показ не в своем городе, что уже является расширением аудитории. Потом выпускают лукбук, который освещают все модные порталы.. 


А потом еще и видео со звездным составом. И это всё идёт помимо основной рекламы, которая идет одновременно – парфюмерия, коллаборации с художниками и знаменитости в их одежде на красных ковровых дорожках. Плюс, Gucci одни из немногих, кто пытается креативить в Instagram: какое-то время назад они опубликовали серию мемов на свой бренд. Каков результат? Продажи Gucci за первое полугодие выросли на 43%, и люди готовы покупать хлопковую футболку с логотипом за 500$.

Фокус на миллениалов с их трендами

Сейчас все говорят о том, что нужно ориентироваться на миллениалов — выпускается более трендовый визуал, лицами брендов становятся молодые актрисы и IT-girls, меняются логотипы и стайлинг в показах, он становится более трендовым и ярким. 

hot продукты

Выпуск hot продукта – тоже инструмент маркетинга. Можно вывести на рынок вещь и она станет инфо-поводом. Так случилось с сумками Balenciaga, которые были похожи то на баулы, то на простой бумажный пакет, то на сумку из IKEA. 

660x440_0_3f4f52c08af83ee6cf565571623df38c@660x440_0xc0a839a2_1488250991493201478.jpeg

Кадровые перестановки, как часть маркетинга

Назначение нового креативного директора – тоже на 50% маркетинг, ведь если имя знаменитое, оно приводит свою аудиторию. Так случилось с Calvin Klein в этом году: назначив Рафа Симмонса на главный пост, бренд автоматически стал считаться более престижным, особенным и концептуальным, а значит и покупать его снова модно. 

Люкс хочет казаться простым и доступным

Есть еще одна глобальная тенденция – это то, что мода теперь стала такой доброй тетушкой, которая гладит по голове, приговаривая “Ну, ничего, насобирай еще денюжек и купи эту сумочку. И вообще я такая, как и ты”. В отличие от того, что 20 лет назад мода была надменной женой двоюродного брата, которая смотрела свысока. Тут, конечно, работают и использование нестандартных моделей, и выпуск более дешевых продуктов, и съемки а-ля стрит-стайл. 

Мода, как позиция

Мода теперь — это не отдельный мир живущий где-то в облаках. Многие бренды начали говорить и заявлять о своих позициях к тому или иному явлению, которое происходит в мире. Они стали общественно-активными. От того, каких взглядов придерживается бренд, зависит и лояльность к нему. Среди примеров: дизайнер из США Мара Хоффман превратила показ своей новой коллекции в рамках Недели моды в перформанс, посвящённый борьбе за права женщин. 

2017-10-27 10.17.21 am.png

А что в Беларуси?

В Беларуси небольшие перемены, но они есть. В масс-маркет сегменте больше выделяется средств на рекламные кампании – стали делать более качественный визуал, выбирая не местные локации. Например, Elema делали свою фотосессию в Литве, Burvin в Париже, “Милавица" в Италии. 

2017-10-27 10.31.02 am.png

Кроме этого, бренды работают над своим образом и меняют картинку, что не может не радовать. Так произошло с Mark Formelle, Nelva и Alena Goretskaya.

2017-10-27 10.24.24 am.png

2017-10-27 10.22.39 am.png

2017-10-27 10.23.37 am.png

Отдельно стоит отметить, что беларуские дизайнеры начали уделять внимание организации собственных показов. Чего раньше точно не было. Более того, некоторые из них превращают презентацию коллекций  настоящее шоу. Так было у Conte или у свадебных брендов — Papilio и Kuraje

Но пока всё остаётся достаточно непонятным: да, картинка стала лучше и презентабельнее, но эти образы никак не говорят с клиентом. Они могут поднять имидж, но не продажи. 

Также бренды стали использовать нестандартные подходы – вирусные ролики. С соц.сетями пока идет стабильная работа, но без особого креатива и стиля. Я видела, что в этом сезоне несколько производителей вернулись на ТВ. Продолжается реклама на радио. Больше стало каких-то мероприятий в магазинах. Также Минск в этом году содрогнули несколько крупных фэшн-шоу с огромными бюджетами. 

Беларуские дизайнеры пока работают без особых маркетинговых решений, оно и понятно, сейчас главная задача — определиться с продуктом. 

Мне кажется, что беларуской моде нужно больше работать с местным контекстом, сделать так, чтобы это было не просто знакомо, но и впечатляло и удивляло. Нужно больше нестандартных решений в smm – сейчас многие идут знакомыми тропинками. Хочется больше видео-контента, этот инструмент у нас абсолютно не задействован. Рисковать и пробовать, одним словом. 

Ну и, конечно, нужно менять отношение к клиенту, что это не просто тот человек, от которого нужны деньги, но это ваша сестра, мама, жена, муж, брат и близкий друг. Исходя из этих образов, должны появится и правильные маркетинговые решения. 

Поделиться
Шоу для вашего бренда

Вакансии

НОВАЯ вакансия НОВОГО копирайтера в НОВОМ креативном агентстве HN TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel 4 ИЗМЕРЕНИЕ отдаст опытному project managerУ готовые проекты! Открыта вакансия PPC-специалиста в Vondel Digital
Материалы по теме:
Культура и бренды: как находят общий язык искусство и бизнес для общего профита
В закладки: что читают преподаватели digital-школы ИКРА: Елена Эрман, Дарья Герасименко и Илья Жуковец
Лагеры, наконец, «разбавили», или Самый интересный пивной год в Беларуси
Обсуждение:
Читайте также:
Исследование Novak: Среди беларусов распространены вредные потребительские привычки и перепотребление
Четыре беларуских топ-менеджера ответили, когда и зачем нужен ребрендинг
Более половины миллениалов утверждают, что Instagram влияет на их выбор продукта
15 самых влиятельных мировых сайтов по версии журнала Time