Если ваш товарный знак не зарегистрирован, у него тоже есть защита! Юридическая консультация от SPP

marketing.by продолжает разбираться в юридических тонкостях защиты прав на бренд при его копировании. В этом нам помогает Надежда Хаданович, адвокат Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». Ранее мы уже рассказали вам, как можно выяснить, зарегистрирован товарный знак или нет. Что же делать далее? Разберем два сценария развития сюжета.

Сценарий 1. Товарный знак не зарегистрирован. Что делать

Если зарегистрированные обозначения не будут найдены, но у компании имеется бренд, в правовой защите которого она заинтересована, то рекомендуется незамедлительно обратиться в уполномоченный национальный или международный орган – за осуществлением регистрации используемого обозначения в качестве товарного знака.





При этом можно также воспользоваться услугами патентных поверенных, которые помогут подготовить все необходимые документы и подать их для последующей регистрации.

Вместе с тем даже в ситуации, когда бренд не зарегистрирован в качестве товарного знака, средства для его правовой защиты имеются. Инструмент для правовой защиты бренда, не зарегистрированного в качестве товарного знака, определён в пункте 9 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе» (далее – Закон о рекламе).

Так, в рекламе не допускается использование наименований организаций, товарных знаков и (или) знаков обслуживания, эмблем и иной символики, изображения имущества организаций или граждан лицами, не имеющими права на такое использование.

Следовательно, логотип компании может быть защищен даже не будучи зарегистрированным в качестве товарного знака.

Защита обеспечивается путем подачи жалобы в Министерство антимонопольного развития и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) либо в местный исполком.

Напомним, что нарушение законодательства о рекламе является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП; предполагает наложение штрафа на нарушителя – юридическое лицо – в размере от 20 до 50 базовых величин).

Соответственно, исполкомы и МАРТ выступают в качестве органов, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об этом административном правонарушении.





Поводом для начала административного процесса в данном случае может выступать уже упомянутая нами жалоба (в терминах Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях это заявление физического лица, а также сообщение должностного лица государственного органа, общественного объединения, иной организации).

Дела о подобных нарушениях рассматриваются единолично судьей районного (городского) суда. При этом лицо, которое подало жалобу, приобретает статус заявителя. Заявитель должен быть уведомлен о том, что дело об административном правонарушении было передано для рассмотрения в суд.

Обращаем внимание, что сообщение должностного лица государственного органа, общественного объединения либо иной организации об административном правонарушении должно быть сделано в письменной форме и подписано руководителем. К нему могут прилагаться документы и иные материалы, подтверждающие достоверность сообщения об административном правонарушении.

При этом рекомендуется, чтобы к жалобе прилагались документы и сведения, подтверждающие, что спорный логотип принадлежит компании-заявителю. К примеру, могут быть использованы договор с подрядчиком, осуществлявшим разработку логотипа, с актом либо служебное задание на разработку логотипа сотрудником компании и отчет о его разработке, либо данные из бухгалтерского учета о постановке логотипа на учет как нематериального актива и др.

Важное преимущество данного способа защиты – его простота. Кроме того, данный способ защиты условно бесплатный: если не учитывать, конечно, времени, потраченного сотрудником или консультантом на подготовку жалобы, то сама по себе подача жалобы не предполагает уплату каких-либо пошлин, взносов и др. Ещё один плюс этого способа – его быстрота.

Сценарий 2. Товарный знак зарегистрирован

Если же обозначение уже прошло процедуру регистрации в качестве товарного знака, то возможности защиты бренда существенно расширяются. В дополнение к приведенному выше способу защиты в рамках административного процесса добавляются также следующие варианты:





Вариант 1. Подача иска в процессе гражданского судопроизводства

Куда?

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

Основание обращения?

Согласно п. 3 ст. 3 Закона о товарных знаках нарушением исключительного права на товарный знак признается использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров без разрешения владельца товарного знака. В таком случае товарный знак должен быть использован нарушителем хотя бы одним из следующих способов (п. 1 ст. 20 Закона о товарных знаках):

1) на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров;

2) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

3) при выполнении работ и (или) оказании услуг;

4) в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь;

5) в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации).

Действия нарушителя должны сводиться к одному из указанных выше способов использования. При обращении в суд заявитель приобретает статус истца.

Какие последствия ждут нарушителя?

На основании ст. 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь истец вправе потребовать, чтобы нарушитель прекратил нарушение либо возместил причиненные нарушением убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду). Оба требования могут быть заявлены истцом параллельно. При этом размер причиненных нарушением убытков доказывает сам истец.

На основании п. 3 ст. 29 Закона о товарных знаках истец также вправе потребовать вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 1 до 50 000 базовых величин (определяется судом с учетом характера нарушения).

Помимо этого, в силу ч. 2 и ч. 3 п. 2 ст. 29 Закона о товарных знаках:

1) истец вправе требовать удаления с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно примененных товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а при невозможности удаления – изъятия из гражданского оборота и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров;

2) нарушитель – лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при введении товара в гражданский оборот, выполнении работ и (или) оказании услуг, – обязан удалить товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, со всех материалов, которыми сопровождалось введение этого товара в гражданский оборот, выполнение таких работ и (или) оказание таких услуг, в том числе с документации, рекламы, печатных изданий, вывесок, а также из глобальной компьютерной сети Интернет.

Принятие указанных выше мер, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 п. 2 ст. 29 Закона о товарных знаках, осуществляется за счет нарушителя.

Вариант 2. Подача заявления о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе в части осуществления недобросовестной конкуренции

Куда?

МАРТ (на республиканском уровне); управления (отделы) торговли и услуг областных и Минского городского исполнительных комитетов (на местном уровне).

Основания для обращения?

Согласно абз. 2 пп. 1.1 п. 1 ст. 16 Закона о конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе действия, способные вызвать смешение в отношении хозяйствующих субъектов, товаров или предпринимательской деятельности конкурентов.

К таким действиям относится

незаконное использование хозяйствующим субъектом не принадлежащего ему фирменного наименования,

товарного знака (знака обслуживания),

географического указания на товарах, их упаковках, вывесках,

при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках,

в рекламных материалах, печатных СМИ и иной документации, в том числе введение в гражданский оборот товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности,

средств индивидуализации участников гражданского оборота или их товаров.

Какие последствия ждут нарушителя?

Возможность привлечения нарушителя к административной ответственности, установленной пп. 1.4 Указа № 114, а именно наложение штрафа на должностное лицо в размере от 20 до 100 базовых величин, на ИП – от 100 до 200 базовых величин.

На юридическое лицо налагается штраф в размере до 10 % суммы выручки от реализации товара (работы, услуги) на соответствующем товарном рынке.

Процент выручки высчитывается либо за календарный год, предшествующий тому, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за часть календарного этого года, которая предшествует дате выявления административного правонарушения, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации данного товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году, но не менее 400 базовых величин.

Вариант 3. Подача заявления в порядке административного судопроизводства.

Куда?

Органы внутренних дел (орган, принимающий заявление и составляющий протокол об административном правонарушении), районный (городской) суд (орган, рассматривающий дело).

Основания для обращения?

ч. 3 ст. 9.21 КоАП – незаконное распространение или иное незаконное использование объектов права промышленной собственности (товарный знак относится к средствам индивидуализации, то есть к объектам права промышленной собственности). Заявитель при этом приобретает статус потерпевшего.

Какие последствия ждут нарушителя?

Штраф в размере от 30 до 50 базовых величин, на ИП – от 50 до 100 базовых величин, на юридическое лицо - от 100 до 300 базовых величин. Во всех случаях также возможна конфискация предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится. К примеру, может быть конфискован товар, на который неправомерно был нанесен товарный знак.

Вывод

Выбор конкретного способа защиты зависит от ситуации. «Универсальной таблетки», к сожалению, не существует, и к каждому случаю нарушения рекомендуется подходить индивидуально, с учетом ряда обстоятельств (характер нарушения, наличие достаточных сведений о нарушителе, временные и финансовые ресурсы, которые компания готова выделить на борьбу с нарушением, и др.). Все из указанных выше способов защиты имеют как ряд преимуществ, так и ряд недостатков.

Так, например, подача иска в порядке гражданского судопроизводства хоть и является достаточно результативным способом защиты, будет весьма затратной с финансовой точки зрения: возникает необходимость фиксации доказательств, оплаты государственной пошлины, участия в нескольких судебных заседаниях и др.

Обращение же в антимонопольный орган не предполагает уплаты государственной пошлины, однако отсутствует регламентированная процедура для такого обращения (ранее действовала Инструкция о рассмотрении заявлений (обращений) о нарушении антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции[1], но она утратила силу еще в 2015 году).

В свою очередь, подача заявления в порядке административного судопроизводства предполагает тесное сотрудничество с органами внутренних дел на этапе проведения проверки по факту обращения для начала административного процесса с последующей передачей дела в суд.

В целом, практика защиты товарных знаков в Беларуси достаточно неоднородна, однако в последнее время успешных кейсов куда больше, чем безрезультативных обращений. Выбор всегда остается за владельцем прав на обозначение, и наша основная рекомендация – действовать. Тем более что средства правовой защиты для этого имеются.

[1] Указанная инструкция была утверждена постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 17.04.2006 № 61.