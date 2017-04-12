Душа Африки в истории молодого сёрфера от бренда MAMI WATA

После просмотра этого 5-ти минутного видео вы почти наверняка захотите слетать в Африку и окунуться в ее загадочную культуру и полный магии океан. Очевидно, именно такого ощущения добивались создатели фильма - Южноафриканская компания Mami Wata, бренд-производитель товаров для серфинга.



В этом видео, совершенно не похожем на многочисленные красочные ролики, посвященные спорту и серфингу в частности, рассказывается история молодого парня, который ускользает из города на берег океана. И там находит себя, опускаясь в волны.

