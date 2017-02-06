Дополненная реальность – новый способ достучаться до потребителя. Как это работает?

В конце 2016 года рекламная группа TDI Group и Blippar, компания разработчик в сфере технологии дополненной реальности (AR – augmented reality) из Великобритании, стали партнерами на территории СНГ. TDI Group стала официальным представителем Blippar в России и Беларуси. Исполнительный директор TDI Group Наталья Орлова рассказывает, что дополненная реальность может дать брендам.

Что дает пользователем Blippar?

Blippar позволяет пользователю «увидеть больше» в реальном мире. Мобильное приложение Blippar использует камеру мобильного телефона, чтобы дать пользователям доступ к развлекательному контенту. С помощью этой технологии можно разрабатывать интерактивные кампании по акциям и скидкам, давать полезную информацию о продуктах и товарах, поддерживать лояльность клиентов уникальными предложениями.

Для брендов возможности дополненной реальности практически не ограничены: покупки прямо через камеру мобильного телефона, брендированные игры, видео и аудио контент и т.д. Все зависит от фантазии и задач рекламодателя.

Например, находясь в супермаркете, используя приложение Blippar, вы можете навести камеру своего мобильного телефона на какой-либо продукт и получить заранее запрограммированный контент с информацией о составе и полезных свойствах, интересных рецептах и информацией о производителе.





У Blippar функции шире, чем у других AR приложений. Компания постоянно дорабатывает возможности взаимодействия с пользователями. Например, у нас есть технология «живого поисковика». Данная технология распознает любой предмет или объект в реальном мире и выводит на экран мобильного телефона информацию о нем.

Представьте, что в процессе просмотра фильма, вы можете навести камеру мобильного телефона на понравившуюся в фильме вещь и получить информацию о том, где можно ее приобрести. Таким же образом Blippar подскажет вам состав того или иного объекта, породу собаки и много другой полезной информации, которую вам не понадобится искать в интернете вручную.

Совсем недавно компания Blippar добавила в свое мобильное приложение функцию распознавания лиц. Эта технология может распознать лицо человека и предоставить открытую информацию о нем, в том числе ссылки на профили в социальных сетях.

Таким образом, рекламодатель получает большую базу данных, собранную с помощью AR технологий. Ее можно применить по-разному: оценить взаимодействие с продуктом на полках продаж, проанализировать покупательское поведение и оперативно поменять контент в маркерах, или собрать базу клиентов. Гибкость разработки позволяет менять стратегию и контент уже после запуска кампании.

Какие объекты в ней уже есть?

Любой предмет или объект из реального мира можно сделать интерактивным, привязав к нему контент дополненной реальности с помощью технологии Blippar. Достаточно загрузить изображение объекта (фотографию, картинку или др.) в специальную программную среду и привязать к данному изображению заранее созданный контент.

Сколько пользователей у приложения?

Приложение Blippar используется более чем в 170 странах мира, а общее количество скачиваний превышает 65 миллионов пользователей.

Какие результаты работы за в других странах?

С момента основания компании в 2011 году было реализовано большое количество рекламных кампаний по всему миру – это около 1000 крупных мировых брендов. Общее количество уникальных товаров, использованных в качестве маркера превышает 2 млрд. ед.

Первая кампания – это проект с «Бульбашъ» в Беларуси. Как это работает?

С помощью лимитированной новогодней серии бутылок “Бульбашъ” и приложения Blippar пользователям представилась возможность послушать виртуальную развлекательную программу с шутками, новогодними историями и песнями от ведущих Дяди Вани, Дмитрия Нарышкина и Ильи Митько.





Это самый первый проект на территории Беларуси, приуроченный к зимним праздникам. В дальнейшем планируется запуск новых рекламных кампаний, анонс которых будет в ближайшем будущем.

Каким брендам больше всего подходит дополненная реальность Blippar?

Технология дополненной реальности и мобильное приложение Blippar подходит абсолютно любым брендам из любых сфер деятельности. Blippar открывает новые возможности и предоставляет уникальный канал для коммуникации брендов с пользователем.

Достучаться до потребителя сейчас, выиграть его внимание и любовь, это как достучаться до небес – чрезвычайно тяжело. Вовлекающий маркетинг и технологичные решения помогают достигать результатов.

Внедрение данной технологии в наши рекламные кампании, а также разнообразные промо-кампании и игры помогают лучше привлекать и вовлекать нашего потребителя в коммуникацию. Технология дополненной реальности может повлиять на имидж бренда и его восприятие, создать выраженное предпочтение к нему. Но можно достичь и других KPI, в том числе повлиять на доходы и продажи.

В ритейле у дополненной реальности могут быть большие перспективы. Это один из способов удержать потребителя в магазине, замотивировать его рассматривать товар и, соответственно, увеличить средний чек.





Магазины детских товаров также активно применяют технологию. Представьте, что дети играют в героев с упаковки прямо в магазине или идут с ними играть домой, заинтересовавшись и скачав мобильную игру. Сама упаковка может стать полем какой–либо другой игры. Или же играя с товаром в виртуальном мире, ребенок может заработать себе скидку прямо в магазине и купить игрушку на кассе уже со скидкой.

В итоге использовать дополненную реальность получается в разы дешевле, чем «влюбить» в товар клиента с помощью медийного бюджета.

А комбинация медийной поддержки и использования технологии AR для прямой работы с потребителем – это формула успеха сегодняшнего дня.

Большим спросом технология пользуется на рынке сигарет и алкоголя. Из-за того, что эти области сильно «зарегулированы», бренды очень точечно работают со своей аудиторией: правильно сегментируют и максимально вовлекают. В таких кампаниях важно, чтобы контент оставался с пользователем надолго. За счет AR-маркеров мы можем продлить взаимодействие: после первичного наведения брендированная информация сохраняется на носителях и может проявлять себя с какой-либо периодичностью.

Как будет развиваться эта технология?

Сейчас технология Blippar имеет три функции: считывание информации с маркера, «живой поисковик», функция распознавания лица. В ближайшее время Blippar будет активно работать над развитием и улучшением данных функций. Помимо этого, у компании много идей и планов по развитию технологии дополненной реальности, и вполне возможно, что в ближайшем будущем мы также увидим анонсы новых функций или продуктов.