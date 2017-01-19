Digital Review: самые крупные брендовые сообщества Беларуси в соцсетях в декабре

В продолжение совместного проекта Marketing.by и ARTOX media публикуем последнюю за 2016 год статистику ТОП-20 самых крупных брендовых сообществ в Беларуси в популярных соцсетях. Как разделились позиции брендов во Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter и Instagram по состоянию на первое января 2017 года? И как искусственный интеллект помогает Марку Цукербергу управлять домом?

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси во ВКонтакте:





20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси во Facebook:





20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Одноклассниках:





20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Instagram:





20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Twitter:





На закуску для вдохновения предлагаем вам три впечатляющих кейса от западных коллег.

Burger King добавил огонька рождественским свитерам

Сеть фастфуд-ресторанов и онлайн-магазин хипстерской одежды rad.co нашли совместный выход, как круто выглядеть в «ужасных» рождественских свитерах во время зимних праздников. На сей раз парижское креативное агентство Buzzman добавило огонька свитерам, создав специальный карман для смартфона.

Пользователям необходимо скачать видео с горящем огнем и положить смартфон в карман-камин. Сам рисунок на свитере и надпись напоминают об аппетитном бургере.





Как накормить голодных с помощью ленты в Instagram





Независимое агентство 22sqaured создало специальный аккаунт в Instagram с фото блюд от топ-шефов и пекарей в районе Атланты и Тампы. Каждый раз, когда пользователь ставит лайк, ресторан, отмеченный на этом фото, накормит голодных. К примеру, если вам понравилось фото с тако, ресторан Verde Taqueria пожертвует обеды для нуждающихся. Еда будет доставлена сотрудниками агентства партнерскому продуктовому банку или благотворительной организации. Кроме того, агентство внесет пожертвование организации Feeding America. По словам креативщиков, они сделали ставку на существующее поведение пользователей и лишь добавили к нему осмысленности.

Марк Цукерберг представил своего AI помощника

В начале 2016 года Марк Цукерберг объявил о новом личном проекте – создании «простого искусственного интеллекта, который бы управлял домом и помогал в работе». Некое подобие Джарвиса из «Железного человека».

К концу года хозяин Фейсбука представил демо-видео, в котором показал собственный дом под управлением искусственного интеллекта, которого озвучивает Морган Фримен. В финале Цукерберг призывает помочь ему с идеями, которые он сможет воплотить для системы.