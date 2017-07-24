Digital Review от ARTOX media: рейтинг белорусских брендов в социальных сетях в июне

Пришло время огласить новый ТОП-20 белорусских брендов в социальных сетях за период с 31 мая по 1 июля. Представляем вам новый выпуск совместного проекта ARTOX media и marketing.by.



ARTOX media постоянно отслеживает то, как изменяется количество пользователей в сообществах белорусских брендовых компаний в пяти социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter, OK и VK. Данное исследование является беспристрастным и его методология исключает проявления подозрительной активности в сообществах. При подсчете количества подписчиков не учитываются неактивные аккаунты, а также те страницы, которые расцениваются, как проявляющие бот-активность.

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси во ВКонтакте:

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Facebook:

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Одноклассниках:

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Instagram:

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Twitter:





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Поскольку составление рейтинга происходит с применением ручного сбора данных, а также с применением машинного анализа, составители рейтинга допускают, что в рейтинге возможны некоторые неточности. Если вы полагаете, что ваша компания необоснованно не включена в рейтинг, или не занимает надлежащее место, пожалуйста, свяжитесь с составителями по адресу: info@artox-media.by

Специалисты ARTOX media оперативно рассмотрят и ответят на все возникнувшие вопросы.