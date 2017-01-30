Что выстрелит в 2017 году: продвинутое ТВ или видео в мобайле?

Согласно прогнозу Zenith, объем рекламных рынков России, Украины и Беларуси в 2017 году вырастет - на 9%. При этом темпы роста в 2017 году будут заметно различаться: +7,7% в России, +19% в Украине и Беларуси. По тому же прогнозу, онлайн-видео растёт на 18% в год, уступая только социальным сетям. Александра Стрелкова, директор по продажам он-лайн кинотеатра ivi.ru специально для Marketing.by разложила по полочкам тренды в видеорекламе на ближайший год.

Мобильная реклама "перетягивает одеяло" на себя

Важными драйверами роста рынка видеорекламы становится развитие монетизации мобильных устройств и Smart TV. Платформы набирают аудиторию, аккумулируют высокую долю смотрения, но в структуре рекламных бюджетов занимают маленькую долю.

Даже с учетом того, что доля мобайл в бюджетах медийной интернет – рекламы Беларуси составила всего 5%, среднесуточная доля пользователей мобильного интернета в Беларуси составляет 43% и продолжает стремительно расти.









Слайды из выступления Натальи Синкевич, WebExpert, на Di.by-2016

По прогнозу ZenithOptimedia, доля мобильных устройств в глобальном интернет-траффике уже в 2017 г вырастет до 75%, можно смело говорить о mobile, как о важном тренде 2017 года. Этому способствуют и широкие возможности персонализации, развитие таргетированной рекламы и интерактивы.

Т.к 84% владельцев смартфонов и планшетов используют свои мобильные устройства в качестве второго экрана при просмотре ТВ, ещё одним логичным витком в развитии рекламных продуктов станет популяризация технологии Sync TV, которая позволяет синхронизировать показы рекламы с телевизионным размещением.

Технология хороша и для онлайн – кинотеатров, т.к. просмотр профессионального длинного контента редко совмещают с телесмотрением, поэтому синхронизация выходов в этих двух средах обеспечит рекламодателям минимальное пересечение аудитории.

Продвинутое интерактивное ТВ: конвертируем зрителя в покупателя

Даже не смотря на то, что на Smart TV наблюдается стагнация на фоне прошлых успешных лет, рост базы продолжается. На устройствах Smart TV сосредоточена та аудитория, которая традиционно пользуется наибольшим спросом со стороны рекламодателей (по данным TNS, 32% пользователей Smart TV – люди, в возрасте от 25 до 34 лет доходом средний/выше среднего).

Во-вторых, именно Smart TV уже сегодня представляет собой те интерактивные форматы размещения с качественной обратной связь, в сторону которых двигается телевизионная рекламная индустрия.

На западе, например, всеобщее внимание захватил тренд Advanced TV — это телевидение, которым управляет пользователь, не только выбирая контент, но и вступая во взаимодействие с рекламными роликами, оставляя обратную связь рекламодателям.

Именно новое, продвинутое телевидение станет следующим этапом развития телевизионной рекламы, которая оставалась неизменной на протяжении нескольких десятков лет. Главное преимущество новых форматов ТВ-рекламы — интерактивность и обратная связь.

В большом сплите видеорекламы (от ТВ и кинотеатров до online-видео) каждый канал отвечает за свои задачи:

ТВ — за построение большого охвата по относительно низкой стоимости единицы контакта;

online-видео, помимо охвата и выстраивания знания о бренде, за интерактив и более глубокое взаимодействие с рекламными сообщениями.

В рамках этих трендов уже сейчас появляется большое количество рекламных продуктов на стыке ТВ и online-видео, которые позволяют показывать пользователям продукт в момент наибольшей лояльности, тем самым создавая условия для конверсии из зрителя в покупателя.





Слайд из выступления Анны Чеботаревой, ZenithOptimedia, на Di.by-2016

Programmatic в видеосегменте: вопрос прозрачности и качества



Относительно Programmatic, согласно глобальным прогнозам, уже в 2020 году программатик составит более 50% медийки и видео. А с тех пор как Google сделал возможным работу напрямую с программатик-платформой DoubleClick в Беларуси, медийные агентства получили доступ к клиентам, работающим на DoubleClick в других странах.

Но тем не менее, вопрос с эффективностью и прозрачностью programmatic-закупок в видеосегменте остается открытым. Этот вид закупки продолжает испытывать ряд сложностей, связанных с качеством трафика у паблишеров и качеством рекламного размещения, что оборачивается сравнительно невысокой долей в структуре сделок. Всему рынку предстоит ответить на вопросы эффективности и прозрачности таких подходов, а также унификации инструментов.