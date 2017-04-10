Что в тренде в поисковом маркетинге: полезные лайфхаки с «Недели Байнета»



На заключительном дне конференции «Неделя Байнета» спикеры рассказывали о SEO-продвижении сайтов в интернете. Marketing.by заглянул в в лекционный зал и законспектировал несколько полезных советов от белорусских и российских спикеров.

Денис Нарижный, основатель StudioF1 (Москва), показал несколько кейсов о том, как несложные улучшения интерфейса банальными дизайнерскими приемами помогли сайтам выше ранжироваться в поисковой выдаче.





К таким приемам относятся:

Контрасты

Группировки

Визуальные веса

Лайфхак от Дениса: самый простой способ проверить, какой объект на сайте визуально имеет больше веса – это размылить изображение сайта в графическом редакторе. Так сразу будет видно, какие элементы яркие и контрастные и куда падает взгляд пользователя.

Два фактора, которые показывают важность поведенческих факторов:

1. Поведение на выдаче. Это то, как пользователь себя ведет на странице поисковой системы, когда видит выдачу результатов по своему запросу. Его поведение (клики, заказы, возвраты и т.д.) анализируется поисковыми системами и влияет на ранжирование сайта.

2. Поведение на самом сайте. Тоже имеет большое значение: если пользователь перешел на сайт из поиска и не вернулся, то это хороший сигнал для поисковой системы, что он решил свою задачу именно на этом сайте.

Артур Латыпов, руководитель SEO отдела компании SEO-Интеллект (Москва), рассказывал о коммерческих факторах, которые влияют на продвижение сайта.





В том числе обратил внимание на некоторые вещи, которые принимаются во внимание поисковыми системами, когда они анализируют сайт и пробуют распознать, серьезный ли бизнес скрывается за этим сайтом.

1. Техническое состояние сайта. Если на сайте орфографические ошибки на каждой странице, или много дублированного контента, некачественные страницы - значит у компании нет денег не редактора и веб-мастера и бизнес не серьезный.

2. IP-адрес сайта. Если у сайта дешевый хостинг, и на одном адресе находится еще множество сайтов с плохой репутацией, то, возможно, бизнес, как их сосед, тоже не очень.

3. Отзывы, рейтинг. Если есть оценки и рекомендации от пользователей - это хорошо, значит люди имеют опыт покупки здесь.

Сергей Лысенко, руководитель отдела аналитики Webcom Media (Минск), рассказал о том, как можно получить нормальный органический трафик и указал некоторые моменты, где сайты его теряют.





По его словам, сейчас уже нет «серебряных пуль» - конкретных решений, которые позволили бы быстро получить результат. В нынешних условиях сайты, чтобы быть успешными, прежде всего должны удовлетворять информационные потребности потребителя.

И назвал несколько источников дополнительного траффика

1. Вторичная конкуренция. Потребитель покупает не продукт, а решение проблемы. Поэтому и продвигать в поисковых запросах нужно решение проблем.

2. Синонимы. Люди и поисковые системы по разному понимают синоним. Например, для человека «насосы для воды» и «водяные насосы» - это одно и то же, а для поисковых систем – нет. Поэтому нужно проверить, являются ли слова синонимами именно для роботов.

3. Голосовой поиск. По прогнозу к 2020 году 50% поисковых запросов будет осуществляться через голосовой поиск. А в 2016 году их доля уже составила 20%, то есть каждый пятый запрос надиктовывается. Голосовые запросы немного отличаются от обычных - это не одно-двухсловные запросы, это довольно большие и четко осмысленные фразы до 15 слов. Например, «электрик внутренняя проводка без пыли работает с обеда до вечера завтра».

4. Продвижение на картах. Порядка 22% голосовых запросов в поисковых системах - это поиск локальной информации, которая находится рядом с пользователем. Отсюда вывод – сайтам нужно продвигаться на картах (полезных ссылки - раз, два).

5. Подсматривание у конкурентов. При подборе поисковых запросов полезно подсматривать, по каким фразам продвигаются конкуренты - возможно, они уже проанализировали, какие запросы наиболее эффективны.