Что такое смарт-контракты и ICO: 8 карточек о блокчейне и криптовалютах

Информации о блокчейне много. А доступной и структурированной — мало. Восполняем этот пробел: 8 актуальных вопросов и 8 простых ответов о технологии блокчейн.

Что такое блокчейн? Как это работает?

Это технология распределённого хранения данных. Информация записывается в зашифрованном виде в цепочки блоков (block chain) и распределяется по всем компьютерам сети. Каждый новый блок содержит информацию о предыдущем, на этом соответствии и держится надёжность цепи: система не примет подделанный или ошибочный блок.

Чтобы записать информацию в блок, нужно подписать действие уникальным приватным ключом. Это гарантирует, что никто не внесёт информацию от вашего имени и без вашего ведома.

А информация может быть самой разной: о денежных транзакциях, правах на собственность, сделках купли-продажи, уплате налогов и штрафов, голосовании, медицинских процедурах, перемещении грузов и пр. Видеть её могут все пользователи системы, а вот изменять не может никто. Пословица про перо и топор — это про блокчейн.





Выходит, блокчейн — это не только про криптовалюты?

Криптовалюты — лишь одно из применений блокчейна. Технология позволяет оцифровать любые «бумажные» отношения — заменить договоры и контракты, трудовые полисы, доверенности и т.п. Но и перевод документации из аналогового формата в цифровой — тоже частность.

В блокчейн-сети, как децентрализованном облаке, можно хранить любую зашифрованную информацию. Технологически (если не брать в расчёт самое слабое место — человеческий фактор) блокчейн нельзя взломать. Распределённое хранение как защита от кражи — отличное решение для компаний, которые хранят персональные сведения клиентов, данные о личных кабинетах и аккаунтах, транзакциях.

Ещё блокчейн позволяет отслеживать перемещение грузов, вести статистику продаж и подтверждать подлинность товаров. Уникальные метки, которыми маркируется товар при упаковке на фабрике, помогают определить его оригинальность и узнать историю производства и перемещений. Такую технологию уже использует американский гигант Walmart.

Блокчейн — гарант соблюдения авторских прав. Технология поможет определять авторство интеллектуального продукта, взимать плату за доступ к нему и переводить правообладателю. Пока рано говорить о том, что блокчейн уже завтра победит пиратство, но такой потенциал у технологии есть. Чтобы его реализовать, нужно унифицировать и соответствующим образом запрограммировать (конечно, на блокчейне) все soft- и hardware решения в цепочке «производитель — правообладатель — интернет / прокатчик / продавец — потребитель». Это сложно.

Это интересно, но в чём главная «фишка» блокчейна?

У технологии несколько особенностей, каждая из которых — «фишка». Блокчейн-системы открыты, аудируемы, надёжны, децентрализованы. Абсолютная защита от подделывания записей, надёжная верификация и подтверждение действий позволяет исключить из операций традиционных посредников — банков, юристов, оценщиков, регистраторов, бухгалтеров.

Так как посредников станет меньше, себестоимость производства товаров и оказания услуг снизится, а прибыль бизнеса, теоретически, вырастет. Денежные транзакции станут быстрее и дешевле. Они будут происходить напрямую, между плательщиком и получателем. Сторонам не придётся зависеть от расторопности операционистов и клерков, ожидать подтверждения банков, и платить комиссию за обслуживание.

Мгновенные платежи на базе блокчейна Ripple ещё в 2016 году протестировали международные структуры, и остались довольны. Транзакция разработчика SAP между канадским ATB Financial и немецким ReiseBank прошла за 20 секунд (!) вместо обычных 2-5 рабочих дней.

И ещё одна мощная «фишка»: блокчейн силён сделать отношения с контрагентами и коллективом прозрачнее и доверительнее. Смарт-контракты, написанные на нём, исключат возможность ошибки, сбоя и обмана.

Смарт-контракты — это как?

Это любые контракты, выраженные в программном коде. Оцифровать можно любую договорённость — между поставщиком товара и покупателем, между нанимателем и работником, между партнёрами. Умный цифровой договор будет автоматически исполняться при наступлении условий, указанных в нём. Самый простой сценарий смарт-контракта выглядит так: событие — транзакция.

Криптографы пришли к идее умных контрактов ещё в 1994 году, но её полноценная реализация стала доступна только с появлением блокчейн-платформ. Поскольку для реализации смарт-контрактов нужна защищённая децентрализованная среда без влияния человеческого фактора.

В отличие от традиционных бумажных аналогов, типовых умных контрактов нет. К тому же, не все блокчейн-платформы поддерживают такую функцию. А у тех, что поддерживают, возможности смарт-контрактов различаются.

Теоретически умные контракты могут активно сканировать физический мир, считывать информацию датчиками, чтобы определить, произошли ли оговоренные в документе события. И, если произошли, перевести криптовалюту, заказать доставку товаров, открыть газовый вентиль, начать производство и т.п. Это возможный сценарий будущего интернета вещей и экономики роботов. Но пока не сегодняшняя реальность.

А кейсы уже есть? Да, 25 сентября впервые в мире по смарт-контракту на блокчейне Etherеum продали квартиру. Примечательно, что, хотя сделка состоялась между резидентами США, сама квартира находится в Киеве.





А ICO — это как? Привлечение инвестиций?

Не совсем. Это Initial Coin Offering, первичное размещение токенов. Технически напоминает IPO (размещение акций на бирже), но фактически больше похоже на краудфандинг.

IPO могут себе позволить уже состоявшиеся компании, акции которых будут подкреплены производимой ценность, активами, прибылью. А ICO было задумано как инструмент финансирования блокчейн-проектов, которые пока не располагают оборотами и прибылью. Для таких компаний ICO становится финансированием разработки продукта, а для участников — инвестицией и возможностью получить услуги компании в будущем с хорошей скидкой.

В процессе ICO компания выпускает токены (собственную криптовалюту) и продаёт их за другую криптовалюту (биткоин, эфир, лайткоин, даш).





Покупатели токенов делятся на три категории:

• спекулянты, инвестирующие для последующей продажи;

• будущие клиенты, которые хотят воспользоваться услугами компании;

• люди, которые просто хотят поддержать проект.

ICO идеально подходит именно для блокчейн-проектов, поскольку те открыты и аудируемы. Цели сбора средств и дорожная карта развития декларируется в White paper, разработка ведётся на open source, бухгалтерия проекта и курс токенов аудируемы, вся команда публична. Это — идеальная картина. Если она есть, вероятность того, что проект будет успешен, увеличивается.

Изначально использовавшееся только блокчейн-проектами, ICO привлекло внимание и классического бизнеса. В его случае компании собирают деньги на разработку новых продуктов, расширение производства, выход на новые рынки.

В Беларуси уже есть примеры ICO-кампаний. Проект CopPay (виртуальный мультикриптовалютный платёжный терминал) уже провёл pre-ICO, собрав более 0,41 млн долларов. На ICO компания планирует привлечь 10 млн долларов.

А есть минусы у этой технологии?

Сама технология полезна и перспективна. Обеспечивает задел для интернета вещей, экономики роботов и смарт-контрактов. Её недостатки — это, по сути, недоработки, а не критические уязвимости.

Например, умные контракты пока не способны анализировать большие объёмы данных для исполнения. Они выполняют лишь базовые математические действия: складывают, умножают, делят и вычитают. Контрактам доступен пока относительно небольшой объём информации, помещённый в блоке цепи

Транзакции в самой популярной криптовалюте — биткоине пока проходят достаточно долго (до 30 минут, в зависимости от количества требуемых подтверждений) и сопровождаются приличной комиссией. Однако кроме биткоина на мировых биржах котируется более 1000 других криптовалют, некоторые из них позволяют совершать платежи без комиссий. Со временем условия транзакций самого биткоина тоже могут измениться, и он станет доступен для микроплатежей.





Человеческий фактор — основная уязвимость блокчейн-решений. Пользователь может перепутать приватный и публичный ключи, тем самым открыв доступ к своему аккаунту злоумышленникам. Двухфакторная аутентификация, кошельки «холодного» хранения — не все готовы к такому уровню. Что говорить, если до сих пор самые популярные пароли в мире — это qwerty, 12345 и password.

Конечно, блокчейн не сможет заменить абсолютно все инструменты, платформы и модели. В некоторых случаях это будет просто ненужно.

Определить целесообразность перехода на блокчейн-рельсы заранее можно. Гидеон Гринспен, CEO Coin Sciences, говорит о пяти фундаментальных условиях, при которых блокчейн будет полезнее традиционных инструментов:

1. В механике проекта используется общедоступная база данных.

2. Изменения в неё вносятся хотя бы несколькими пользователями.

3. Между этими пользователями нет 100% доверия, они хотели бы проверять действия друг друга.

4. Без посредников в бизнес-процессах и работе с базой данных станет лучше.

5. Операции пользователей взаимосвязаны, а транзакции можно выстроить в цепочки.

Если отсутствует хотя бы один признак, Гринспен советует использовать традиционные решения — обычные базы данных, файловые хранилища, облачные сервисы, платёжные системы.

Какой правовой статус у технологии блокчейн в Беларуси?

Регулятор изучает технологию и определяет своё отношение к ней. Она точно не запрещена: Нацбанк уже использовал блокчейн для создания реестра межбанковских гарантий.

Детально судьба технологии блокчейн и криптовалют будет отражена в новом декрете о ПВТ, проект которого сейчас рассматривается законодательной властью.

Я хочу узнать больше. Что почитать, куда сходить?

Блокчейн-экономика, криптовалюты, финтех — одни из ключевых тем конференции «Новая реальность: вызовы для Беларуси 2017».

Конференцию о глобальных технологических трендах ежегодно проводит ОАО «Белгазпромбанк» при поддержке Бизнес-школы ИПМ. В этом году отраслевые эксперты, разработчики, бизнесмены, технологические евангелисты, маркетологи и бизнес-аналитики соберутся 20-21 октября. Присоединяйтесь!

В рамках конференции пройдёт секция Blockchain. Ведущие специалисты из Беларуси, России, Германии и США поделятся опытом выхода на ICO и работы с big data на блокчейне, расскажут об успехах и сложностях в развитии технологии, ответят на вопросы аудитории.