Cannes Lions LIVE'17: явление «Shoppingtainment» или Как объединить развлечение и шоппинг в полезный фан

Шестой день фестиваля и заключительный день Entertainment Lions: нашим диггерам Владимиру Могилевцу и Ирине Рогачевой показалось, что Каннам пока не удается заинтересовать большую развлекательную индустрию (в отличие от Фармы). Тут присутствуют и Blizzard, и LionsGate, и Hulu, и Spotify и еще много громких названий, но все равно остается ощущение пустоты. Entertainment стал единственной площадкой за фестиваль, на которой не было никаких дополнительных спотов с представителями индустрии - только 3 сцены для выступлений. Но зато каких выступлений!

На семинаре под звучным названием «What Happens When Hollywood Meets Silicon Valley?” встретились голливудский продюсер Дэвид Хилл и CMO Alibaba Group Крис Танг, чтобы рассказать, как им удается совмещать развлечение с шоппингом.





Вот несколько примеров:



Cross platform celebrity clothes buying: Шоу в котором селебрити снимает своё пальто и бросает в камеру (в сторону телевизоров). Само шоу является кодом, юзеры просто наводят смартфон на экран и и участвовать в аукционе за это пальто. Все в прямом эфире. Люди видят пальто на экране смартфона, а победителя поздравляют с экрана ТВ

Шоу в котором селебрити снимает своё пальто и бросает в камеру (в сторону телевизоров). Само шоу является кодом, юзеры просто наводят смартфон на экран и и участвовать в аукционе за это пальто. Все в прямом эфире. Люди видят пальто на экране смартфона, а победителя поздравляют с экрана ТВ Smart storytelling: В другом шоу участники голосуют с помощью лайков за две команды, которые пытаются засунуть в смарт как можно больше людей. Голосуя за эти команды, участники получают возможность купить смарт со скидкой. На следующий день было продано 1256 SMART'ов (машин, Карл!)

В другом шоу участники голосуют с помощью лайков за две команды, которые пытаются засунуть в смарт как можно больше людей. Голосуя за эти команды, участники получают возможность купить смарт со скидкой. На следующий день было продано 1256 SMART'ов (машин, Карл!) User-generated storyline: Зрители с помощью смартфона голосуют лайками за развитие истории и за артистов. Шоу имеет несколько сценариев и двигается в том направлении, которое выбирают зрители. Естественно с помощью приложения Alibaba. Крис и Дэвид рассказали про однодневный ивент, который Alibaba запустил в Китае по принципу Black Friday или Cyber Monday - Tmall 11.11 Global Gala. Это однодневный музыкальный фестиваль, шоппинг центр, развлекательное ТВ-шоу и телемагазин в одном. Это просто что-то не вероятное. Организаторы используют механики ТВ-шоу, которые совмещают с e-commerce и человек в азарте скупает с помощью смартфона все подряд

Советы дня – Entertainment

Самое главное, что спикеры несколько раз проговорили со сцены, Alibaba не боится делиться цифрами и делиться:

Lions Entertainment - молодой фестиваль с молодыми категориями. Жюри, и участники все еще формируют критерии к работам. Поэтому жюри отметило для себя важность главного критерия при отсмотре работ – работа должна увлекать, и не важно, брендовый это контент или социальный ролик, или TV реклама.





Гран При категории досталось 17-минутному брендовому фильму, который презентовали публике на манер Голливудской премьеры. Работа агентства MRM/McCann Испания продвигает услуги банка Santander на миллениалов. В основе картины сай-фай история о женщине, которая продает свои лучшие впечатления и воспоминания. Фильм поднял дискуссию о реальной ценности денег.

Председатель жюри отметил, что контент такого качества абсолютно способен соревноваться за внимание с обычными развлекательным контентом.

То же можно сказать и о ролике Samsung. Не важно, что это TV реклама, такой развлекательный контент люди готовы будут смотреть даже в кинотеатре:

Одна из отмеченных жюри работ захватывает прекрасным и неожиданным форматом сторителлинга. Центр борьбы с домашним насилием с помощью агентства J. Walter Thompson Лондон нашел деликатный, но действенный способ показать ужас, который проходит жертва насилия. Если даже этот выразительный танец тяжело смотреть до конца, то, каково пережить такое в реальной жизни?

Агентство также организовало выступление артистов вживую прямо на улице Лондона.

Представители жюри как всегда дали пару советов маркетологам и рекламистам. В первую очередь, любой брендовый контент должен иметь художественную целостность, и только потом брендовую. Это не значит, что бренд не важен. Но если вы не ставите интерес аудитории, которая оказывает вам честь, смотря вашу работу, на первое место, то это не сработает.

Второй совет оказался касательно кейсов. Для категории Entertainment очень важно максимально показать саму работу. Жюри должно понять, какой крутой контент вы создали, смотря контент, а не слушая о том, что он крутой.

И еще один инсайт относительно технологий. В прошлом году Гран При взял кейс с использованием виара, в этом году такого контента было немного, либо жюри не совсем его поняли. Ведь просматривая кейс об экспириенсе в виаре, сложно реально оценить сам экспириенс. И как сказали жюри, они ведь тоже люди, и чем сложнее кейс, тем меньше шансов, что они его поймут