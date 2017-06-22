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Cannes Lions LIVE'17: Инсайты от амбассадоров Adidas, элегантной Хеллен Миррен и харизматичного Йана Маккелена

22 Июня 2017 206 0 Cannes Lions Фестивали и конкурсы
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Программа Lions Entertainment на Cannes Lions до отказа забита представителями индустрии развлечений (музыка, кино, игры). Мы делимся с вами самыми звездными семинарами дня и подборкой площадок-партнеров, которые предлагают развлечения для гостей фестиваля на территории всего пляжа. 

Adidas рассказал, как превратиться из спортивной обуви в модную

Первыми на сцену зала Люмьер поднялась команда Adidas, запустившая за последние годы несколько крутейших кампаний. Они рассказали о пути, который прошел бренд, превратившись из спортивной обуви в модную икону, не изменяя себе, а скорее оживляя, обновляя оригинальные модели. Так, теперь одинаковые кеды можно увидеть у мамы и у дочки, а также у людей из разных культур и бэкграундов. 

Сам Стэн Смит, именем которого названа одна из моделей Originals, рассказал, что когда все начиналось. Оказывается, знаменитые три полоски на кедах были добавлены для удобства спортсмена, это делало кеды прочнее. А сегодня его племянницу не пустил учитель физкультуры на занятия в кедах Adidas, сославшись на то, что это не спортивная, а фешн-обувь. На что ей пришлось напомнить, что в них ее дядя, профессиональный спортсмен, выигрывал чемпионаты.

Второй интересный гость – дизайнер Александр Ванг – тоже поделился инсайтами работы с Adidas, отметив в первую очередь, открытость к совершенно неожиданным идеям со стороны бренда. Мало того, что ему разрешили побаловаться с логотипом, просто перевернув его с ног на голову, так еще они сразу же согласовали идею нестандартной презентации коллекции, стилизованной под контрабанду, во время Недели высокой моды: 


Представители Adidas рассказали, что для них самое важное в работе над коллаборациями - помнить, для чего бренд приглашает дизайнеров вроде Ванга, и не мешать им творить. Ведь именно так бренд будет живым, современным и любимым.

Хеллен Миррен и ее сотрудничество с L'Oréal 

Аудитория зала не уходила в течение нескольких семинаров подряд, чтобы не упустить место на время выступления еще двух прекрасных звезд -  леди Хеллен Миррен и сэра Йана Маккеллена.

Хеллен Миррен присоединилась к L'Oréal в качестве амбассадора в их новой кампании, которая, как и в случае Adidas, дает новую актуальную жизнь прошлым, всем известным коммуникациям бренда.  «Ведь я этого достойна» сменилось в этом году на «Мы все этого достойны», подчеркнув разнообразие полов, возрастов, рас, жизненных историй. Внутри кампании заложен посыл о том, что все мы проходим путь от неуверенности в себе к внутреннему достоинству, уверенности.

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Компания подобрала очень  разнообразную группу героев для проекта, чтобы показать, что путь к успеху всегда разный и довольно тяжелый, чтобы вдохновить, в первую очередь, молодежь не сдаваться, не обращать внимания на неприятие другими людьми. 

Для Хеллен это стал очевидный выбор партнерства, она сама пережила в молодости потерю друга, который покончил с собой. Ее жизнерадостность, стойкость и бесконечная доброта делает ее идеальным лицом кампании, в рамках которой бренд также сотрудничает с организацией, помогающей молодёжи пережить психологический кризис.

Йан Маккелен и роль нетрадиционной ориентации в его сотрудничестве с брендами

Появление на сцене сэра Маккеллена взорвало зал. Бесконечно стильный и харизматичный, он приковал взгляды к себе и очаровал всех.

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Разговор шел вокруг того, насколько важно бренду рассказывать честные истории своей аудитории. Для Маккеллена это по сути параллель с его собственным брендом как актера, ведь именно после его каминг-аута, его талант глубоко  раскрылся и карьера стремительно понеслась вверх. Актер призвал всех не бояться правды, говорить честно и открыто, и даже призвал всех геев, находящихся в зале, гордо заявить о себе, подняв руки.

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Совместно с Гэри Рейчем, продюсером сериала «Грешники», Маккеллен анонсировал новый проект коротких фильмов для молодежи из LGBT сообщества с целью создания для них нетрадиционных героев, на которых они могли бы ориентироваться. Facebook уже подтвердил партнёрство в проекте.

Маккеллен рассказал, что никогда не работал ранее с брендами, даже привел в пример историю, как он отказался от работы с водой Dasani от Coca-Cola, сказав, что не готов быть «продать душу» несмотря на гигантский гонорар. 

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Однако имея сейчас очень важную и благородную цель по помощи LGBT сообществу, он открыт к предложениям брендов, и даже поделился, что был удивлен, получив довольно быстро коммерческие предложения. Мир действительно очень поменялся, чему сэр Маккелен бесконечно рад.

Активации на Каннских пляжах

За пляжные Happy Hour вечеринки в этом году борются сразу 4 спота: Youtube Beach, Twitter Beach, Oracle Deck и Connection Beach. Иногда, к ним еще подключаются Cannes Lions Beach, Pinterest Beach и палатка The Cabana, которая хостится компаниями MM&M, Campaign и PRWeek.

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Как всегда, самым аутентичным выглядит Youtube: застройка из дерева, яркие  светодиодные экраны стилизованные под стенд, мороженное и холодные напитки днём и вкусные коктейли вечером. В этом году Youtube построили обзорную площадку с которой можно скатиться по горке, а также организовали «офис» для работы с розетками, USB и всем необходимым.

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Твиттер пляж открывает свои двери только после 17:00, угощая закусками и розе с пивом. Декор площадки качественный но без изюменки. Отдельного внимания заслуживает пожалуй только селфибукда стилизованная под старинный фотоаппарат – все таки детали решают.

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Oracle заботиться о здоровье гостей и раздаёт гигиеническую помаду и крем от загара  Есть попытки завлечь людей играть в волейбол, но ничего особенного в течение дня не происходит, а народ собирается только к 16:00, потому что этот спот раньше всех начинает Happy Hours.

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Connection Beach – это модификация прошлогодних Connection Bar’ов. Главная новиночка тут – это сервис BrainDaites. Своеобразный сервис по нетворкингу на котором можно оставить заявку о том, в чем ты разбираешься или найти заявку, которая интересна тебе и договориться на встречу. На пляже все сделано для комфортного нетворкинг дейтинга. Сервис очень активно промотируется организаторами.

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На территориии Havas Café царит более деловая атмосфера. Здесь люди встречаются на интервью и короткие «митинги». В этом году они подготовили достаточно плотную спикер-программу (в том числе и с Холли Берри), а в перерывах предлагают гостям сыграть в петанг или расслабиться за массажем.

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Pinterest занял совсем не большую территорию непосредственно на пирсе между двумя пляжами. В качестве декора очень много стилизаций под их доски. Основной функционал, который они сейчас анонсируют – это возможность найти среди всех Pinterest карточек одинаковые или похожие предметы интерьера (по сути они каталогизируют имеющийся контент).


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