Блокировщик Adblock Plus рекомендует: Перестаньте рассматривать баннеры как дешевый вид рекламы

Бен Уильямс, операционный директор блокировщика интернет-рекламы Adblock Plus, в своей статье специально для Marketing.by рассуждает о том, какую рекламу стоит создавать с учетом последних тенденций. И какие подходы к продвижению не вызывают отторжения пользователей.







Мы в Adblock Plus стоим на страже интересов пользователя, с одной стороны, и понимаем желание бизнеса распространять информацию о себе, с другой. Именно поэтому я рискну дать рекламодателям пять советов, при помощи которых они смогут эффективно продвигать свой продукт, причем комфортным для аудитории образом.

1. Показывайте свои объявления в подходящее время и в подходящем месте

2. Добавьте немного хорошего нативного контента

3. Перестаньте рассматривать баннеры как дешевый вид рекламы

Я бы сформулировал такое правило: если вы не можете создать произведение искусства, не делайте баннер. Перестаньте рассуждать в стиле "это раздражает пользователей, это бесполезно, но зато это дешево, а значит, оправдано". Такая стратегия приведет только к одному результату – использованию блокировщика.

4. Создайте свою медийную площадку

5. Подстраивайтесь под владельцев смартфонов

Источник: SourcesofinsightОднажды вся реклама станет контекстной. Уже сейчас функционируют билборды нового типа, учитывающие время суток, погоду, день недели и другой контекст. Секрет в том, что к подобному типу продвижения люди относятся более-менее благосклонно. Коммерческая информация, учитывающая контекст площадки, потенциально интересна потребителю.Мыслите, как частное лицо, владелец аккаунта: захотят ли мои подписчики смотреть это видео? Расшерят ли эту новость? Помните, как важно быть ненавязчивым: например, многих пользователей Facebook раздражает автоматическое воспроизведение видео в ленте. Если вы хотите показать рекламный ролик, то заранее уберите звук – пользователи реже отклоняют просмотр, если аудиоряда нет. В таком случае лучше использовать субтитры.Заведите аккаунт своей компании или конкретного товара, "очеловечьте" его и постарайтесь сфокусироваться на тех темах, которые могут быть интересны вашей целевой аудитории. Предугадать результат от публикаций получается не всегда, но проанализировав потребности аудитории, вы поймете, о чем стоит рассказывать на странице. Тестируйте рекламную кампанию в ее мини-варианте, отслеживая реакцию подписчиков: в соцсетях обратная связь выстраивается моментально и очень четко.Источник: ExactDriveВ 2016 году нативная реклама в США принесла больше половины от совокупного дохода медийной рекламы. По прогнозу BI Intelligence, через пять лет эта цифра возрастет до 74%. Наибольший процент так называемого "естественного" контента придется на Facebook и Twitter, а также спонсорские статьи.Вы можете встраивать свою информацию в уже существующий контент, только не забывайте учитывать особенности площадки и интересы пользователя. Нативная реклама по определению не может быть навязчивой и раздражающей. Объявление о распродаже моющего средства поверх видео спортивного матча или записи концерта – это не натив, даже если агентство уверяет вас в обратном. Естественный контент - это когда человек каждое утро смотрит на Youtube, как заниматься йогой, и канал советует ему похожее видео с презентацией йога-класса.Не пытайтесь ввести пользователя в заблуждение - маркируйте свой месседж словом “реклама”. Также настаивайте на нативной интернет-рекламе вашего партнера только с использованием хорошего материала, соответствующего и подходящего для вашего сайта - пользователи не захотят видеть плохой, агрессивный на вашем высококачественном сайте. Если нативный контент сформулирован правильно, если учтен контекст площадки - аудитория проявит лояльность.Источник: AdblockPlusНаше исследование показало, что раздражающая реклама бесполезна для рекламодателя. Пользователи ненавидят всплывающие окна и назойливые анимированные баннеры, спасаясь от цунами рекламного мусора с помощью блокировщиков. Маркетологи в своих предложениях стали избегать этих форм, все больше делая упор на нативную рекламу. Время, когда баннеры работали сами по себе, действительно ушло.Несмотря на это, этот вид продвижения все еще имеет право на жизнь. Например, команда Google заявила о том, что именно креативные баннеры в ходе рекламной кампании Android Wear повысили узнаваемость бренда на 16%. Разница заключается в том, как вы подходите к созданию баннеров.Могут ли баннеры быть эффективными? Да. Бросьте на их создание весь креативный потенциал. Используйте интригу, юмор. Тестируйте свой баннер на фокус-группе, прежде чем вывесить его. Не экономьте на исследованиях. Проверяйте реакцию людей – раздражает ли их такая реклама, а может, разжигает любопытство и побуждает к действию.Источник: PonedelnikmagНачните сочинять истории. Вернее, этим должен заниматься ваш маркетинговый отдел. Если ваши креативщики могут лишь распределять рекламный бюджет между десятками сайтов, вывешивая там однотипные баннеры – увольте их. Лучше наймите одного блогера, одного SMM-специалиста и одну простую девушку с хорошим чувством юмора – пусть работают над созданием вашей собственной медиа-империи в социальных сетях, блогосфере и на корпоративном сайте.Транслируйте информацию о себе так, как это делают миллионы других юзеров. Меткий твит на самую актуальную тему, фотоотчеты, призывы к действию, встроенные в общественную повестку дня – все это части real-time маркетинга, способные произвести WOW-эффект.Источник: MarketinglandБолее 80% пользователей соцсетей входят в своих аккаунты с мобильных устройств. Это вы должны учитывать в дизайне своих рекламных объявлений. Они должны быть адаптированы под возможности экранов смартфонов. У вас все еще нет собственного мобильного приложения? Срочно его создавайте. Если функциональность такого приложения под вопросом, используйте для рекламы чужие приложения.Пусть вас вдохновит пример BMW: в 2016 году автоконцерн провел рекламную акцию прямо в приложении Uber, предложив тест-драйв новейшей модели лимузина, еще не поступившей в открытую продажу. В итоге BMW получил бесплатный информационный канал, а приложение - прямую рекламу за счет ассоциации с мировым брендом.