Белорусский рынок насытился PR-специалистами. Результаты исследования Института журналистики БГУ

В феврале-июне 2016 года кафедрой «Технологий коммуникации» Института журналистики БГУ было проведено исследование «PR в Республике Беларусь». Цель проекта - собрать информацию о развитии и состоянии сферы коммуникаций в Беларуси.

По просьбе Marketing.by авторы исследования поделились его основными выводами. Состав творческого коллектива: старший преподаватель Колик Алексей Валентинович — руководитель исследования; преподаватель Альшевская Светлана Олеговна, магистр; доцент Лебедева Елена Викторовна, кандидат социологических наук.

Задачи исследования:

изучить наличие СМИ в стране;

изучить имеющиеся возможности для получения образования и повышения квалификации;

оценить востребованность специалистов в сфере PR;

собрать информацию об имеющихся профессиональных сообществах;

собрать информацию об имеющихся пресс-службах;

собрать информацию об основных PR- компаниях;

изучить основные методы PR, используемые в Республике Беларусь.

Методика работы:

формализованные экспертные интервью с ведущими специалистами (всего опрошено 13 экспертов), состав экспертов был сформирован из руководителей и ведущих специалистов в сфере PR;

кабинетное исследование (источники информации: статистические данные Министерства информации Республики Беларусь, аналитические материалы, интернет).

Экспертами выступили: Ванчук Оксана, Вежлева-Андреева Оксана, Галушкина Марина, Гвардейцева Мария, Гмыза Дмитрий, Громадских Наталья, Костицын Роман, Ласко Денис, Лопан Валентин, Малыженков Егор, Провоторова Алина, Соколов Игорь, Роман Марина.

Немного истории: первые пресс-службы и организации коммуникаторов

Импульс к развитию сферы PR в Беларуси датируется началом 90-х годов, когда страна начала переход к рыночной экономике, появились такие направления, как маркетинг, реклама, менеджмент. В 1991 году была создана Белорусская Ассоциация по связям с общественностью (БАСО), а в 1993 году были основаны первые белорусские PR-агентства – IPR и «Агентство Деловых Связей», а также Национальный пресс-центр.

С тех пор произошли существенные изменения, система PR получила признание, вышла на новый качественный уровень. В настоящее время PR-специалисты работают в большом количестве государственных и негосударственных организаций различных отраслей. Созданы и успешно функционируют PR-агентства, оказывающие услуги клиентам – организациям. Получила развитие система обучения и переподготовки специалистов.

В 1993 г. был основан Национальный пресс-центр Республики Беларусь – некоммерческая организация, созданная Администрацией Президента Республики Беларусь для оперативного распространения информационных материалов о деятельности Президента, Национального собрания, СовМина, Администрации Президента, других государственных органов.





В середине 90-х годов появились Положения «О пресс-службе Президента Беларуси», «Об управлении информации Национального собрания РБ», «О Национальном пресс-центре Республики Беларусь», Положения о пресс-службах органов государственного управления.

По мнению экспертов, большая часть министерств и ведомств сейчас имеют пресс-службы. В ряде частных компаний также есть пресс-службы либо отдельный человек, который отвечает за коммуникацию. При этом нередко его должность не называется «пресс-секретарь» или представитель пресс-службы, он может быть представителем отдела маркетинга в компании, но по своей сути, его роль – это роль представителя пресс-службы. Он отвечает на вопросы журналистов, работает с новостями компании.

Среди министерств и ведомств в качестве передовых выделены пресс-службы силовых структур: МЧС, МВД, ГАИ, КГБ, Министерство юстиции, Верховный Суд.

Экспертами также отмечена работа пресс-служб министерств здравоохранения, образования, информации, энергетики, экономики. Пресс-службы функционируют и в исполкомах, «Белтелекоме», телевизионных каналах, крупных банках (Беларусбанк, Белинвестбанк, Приорбанк, БелВЭБ), «Газмпром промгазе» и других организациях. У мобильных операторов нет отдельной пресс-службы, но есть выделенный специалист, который работает с прессой.

В 2013 году, благодаря усилиям Института журналистики БГУ и агентства IPR, профессия PR-специалиста была внесена в единый квалификационный справочник. Теперь 1 ноября белорусские специалисты в области общественных связей отмечают свой профессиональный праздник.

С 1996 года в Белорусском государственном университете появилась возможность получать специальность в области PR. 26 апреля 1999 года была создана кафедра «Технологий коммуникации» Института журналистики БГУ, на которой осуществляется подготовка специалистов в области коммуникаций по специальности «Информация и коммуникация», код направления 1-23 01 07-01.

Сейчас в Беларуси свыше десятка компаний, основной сферой деятельности которых являются PR-услуги. Также целый ряд рекламных, брендинговых и маркетинговых компаний оказывают PR-услуги в дополнение к своей основной деятельности. Географически белорусский PR сконцентрировался в Минске, в регионах PR-услуги оказывают в основном рекламные или маркетинговые компании.

Эксперты, принявшие участие в опросе, назвали ведущие PR-компании страны

Наиболее часто ими были названы IPR Belarus, ARS Communications, PRCI Storytellers, EZERIN.COM. Также среди ведущих компаний названы:

PRKVADRAT;

Grand Business Solutions;

АГТ (Агентство гуманитарных технологий);

PR Solutions (Приоритетные решения);

Агентство деловых связей;

Лабс Паблисити Груп;

Sette studio.

Начало формированию профессионального сообщества было положено в 1991 году, когда была создана Белорусская Ассоциация по связям с общественностью (БАСО). В июле 2015 года создана Ассоциация компаний коммуникационных консультантов (AKKK), первыми членами (и учредителями) которой стали четыре белорусские компании – коммуникационные агентства ARS Communications, EZERIN.COM, PRCI.Storytellers, Grand Business Solutions.





Еще одним видом формирования профессионального сообщества являются клубные формы. Так, агентство IPR выступает организатором PR-клуба, на регулярной основе объединяющего специалистов в сфере PR, бизнесменов и всех интересующихся темой общественных связей.





Организатором Международного открытого студенческого форума «PR-кветка» и форума «Неделя белорусского PR» выступает кафедра «Технологий коммуникации» Института журналистики БГУ.

Международный практический форум по маркетингу и связям с общественностью «PR-Пятница» был проведен компанией Grand Business Solutions в 2014 и 2015 гг. Цель конференции – изучение и обсуждение реальных и успешных примеров построения и эффективной реализации программ по связям с общественностью из опыта работы ведущих компаний мира.

Эксперты видят роль профессионального сообщества в следующем:

1. Институционализация профессии коммуникатора, развитие общественного представления о «новых» профессиях – специалист по связям (взаимодействию) с органами государственной власти и управления, специалист по связям с инвесторами и других.

2. Установление стандарта качества оказания PR-услуг.

3. Развитие представления о профессиональной этике PR-специалиста.

4. Осуществление связи с высшей школой и участие в работе по качественной подготовке профессиональных коммуникаторов.

5. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам реализации потенциала коммуникации с бизнесом, населением, иностранными партнерами, развития коммуникативной грамотности у государственных служащих, развития диалога между государством и бизнесом, государством и НГО, НГО и бизнесом, как необходимого элемента гражданского общества.

Где нужны PR-специалисты

Экспертный опрос показал, что к отраслям, где в первую очередь нужны PR-специалисты, относятся:

государственные организации (министерства и ведомства), в них в основном востребованы пресс-секретари;

банки;

телекоммуникационные компании;

производители продуктов питания;

сети общественного питания;

IT;

консалтинг;

общественные организации.

Востребованным обычно считается PR-специалист с опытом работы от 5 лет. Сегодня востребованный PR-специалист – тот, кто обладает большим количеством контактов, особенно в медиа, имеет опыт работы с медиа. Эксперты считают, что проблема поиска хорошего специалиста существует, их мало, хотя в целом на рынке вакансий соискателей представлено немало.

Экспертами отмечена высокая степень подготовки выпускников специальности «Информация и коммуникация» БГУ. Поэтому искать молодых специалистов лучше среди выпускников инфокома, а зрелого специалиста помогут найти рекомендации и системное собеседование.

Для большинства PR-специалистов проблема поиска работы существует, исключение составляют наиболее сильные специалисты. Работодатели нередко предъявляют соискателям специфические требования, хотят знания определенных отраслей, инструментов. Эксперты прогнозируют ухудшение кадровой ситуации, работы в ближайшей перспективе будет меньше, а специалистов больше. С позиции соискателя проблема, с которой они встречаются довольно часто, заключается в несоответствии желаемого и существующего.

Функции специалистов в сфере PR

Современный специалист в сфере PR должен обладать высокой квалификацией, хорошо разбираться не только в вопросах паблик рилейшнз, но и в маркетинге, рекламе, исследованиях, владеть digital-технологиями, иметь навыки владения работой в социальных сетях.





По мнению экспертов, специалисты в сфере PR выполняют стратегические (управленческие) и тактические (повседневные) функции. К стратегическим функциям относятся:

управление коммуникациями;

планирование и управление информационными поводами компании;

планирование и управление работой первого лица.

К тактическим функциям относятся:

1. Коммуникация с медиа, начиная с мониторинга публикаций.

2. Организация мероприятий, которые включают приемы, конференции, выставки.

3. Коммуникация с другими отделами компании, налаживание контактов с HR-службой, с отделом маркетинга, производством.

4. Своевременное информирование руководства о необходимости PR- реагирования на внешние вызовы, включая антикризисный PR.

5. Осуществление взаимодействия от имени компании с PR-агентством (агентствами), нанятыми компанией.

6. Разработка и реализация информационных поводов в соответствии со стратегическими интересами компании.

7. Разработка и реализация кампаний по внутренним коммуникациям, включая проектирование и реализацию внутренних PR-кампаний, координацию работы по выпуску корпоративных медиа и организации присутствия компании в сети интернет, социальных сетях и на блог- платформах.

8. Привлечение необходимых консультантов по организации корпоративных коммуникаций в зависимости от характера поставленной задачи и координация их работы.

9. Организация работы с прессой (пресс-центра, пресс-агента (если он внешний), пресс-секретаря).

10. Организация работы с лидерами мнений.

11. Поддержка контактов с журналистами и другими целевыми группами, оперативные ответы на возникающие вопросы.

12. Организация мероприятий с привлечением журналистов и других лиц. 13.Подготовка тезисов или полных текстов для публичных выступлений, от первого лица организации.

14. Работа в социальных сетях.

15. Работа с делегациями.

16. Работа с дизайнерами.

17. Работа с digital-направлением.

Что отличает хорошего специалиста

По мнению экспертов, хорошего PR-специалиста характеризует понимание роли PR в бизнесе компании и умение объяснить, опыт работы в этом направлении. Также важен опыт работы с персонами, с первыми лицами, с имиджем компании. У хорошего PR-специалиста должно быть хорошее классическое образование. Важно, что невозможно быть плохим человеком и заниматься коммуникациями. Здесь полностью опровергается поговорка «Хороший человек – не профессия».

Важно уметь и хотеть постоянно учиться, обладать высокой стрессоустойчивостью, любить свое дело. На любой позиции востребован человек, который не боится возражать, проявляет креатив и нестандартные решения. Отмечено, что хороший PR-специалист видит проблему до того, как она возникла. Хороший PR-cпециалист — это тот, которого знают. Он должен быть известен не как медиаперсона, а скорее узнаваем в профессиональном сообществе.





Настоящий специалист должен быть грамотным, с хорошими профессиональными и личностными навыками, умеющим пользоваться инструментами аналитики, стратегически мыслящим. Ему необходимо ориентироваться в современных инфотрендах, находиться в тесном контакте с журналистами и иметь личный дружественный пул, быть настойчивым и терпеливым, готовым оставаться «за кулисами», делая при этом всю работу.

Основные методы, инструменты PR, используемые в Республике Беларусь

По мнению экспертов, белорусскими специалистами в сфере паблик рилейшнз используются разные инструменты (средства) PR для продвижения товара/услуги, для создания лояльной информационной среды вокруг компании, но чаще всего используются отношения с прессой, мероприятия для прессы, то, что называется медиарилейшнз. Согласно исследованию, они используются значительно чаще, чем остальные. К ним относятся пресс-конференции, брифинги, конкурсы для блогеров, пресс-туры, встречи, предоставление информации для прессы в самом разном виде, новости, статьи, экспертные мнения, интервью в СМИ (не только рассылка пресс-релизов). При этом отмечено, что специалисты госсектора в основном используют именно пресс-релизы.





Высказано мнение, что медиарилейшнз наиболее часто используются по причине того, что перед PR-специалистом или специалистом пресс-службы, как правило, руководители ставят основную задачу – написание публикаций, новостей, налаживание контактов со СМИ, чтобы информировать целевую аудиторию или конечного потребителя о своих товарах и услугах.

Крупные компании нередко прибегают к таким проектам, как "Минский полумарафон", потому что исходят из того, что простое информирование уже потеряло актуальность, нужно что-то, что цепляет людей, вызывает эмоции. В настоящее время стали часто использоваться креативные кампании. Редко, по мнению экспертов, используются контентные мероприятия, партнерский контент (в Европе его называют контент-маркетинг). Это создание определенного контента под конкретное медиа, под конкретный ресурс. Речь идет и об интегрированном контенте – это и видео, и мультимедиа, инфографика, тексты, которые будут нацелены на конкретную целевую аудиторию.

Помимо того, в Беларуси слабо развит корпоративный PR, в основном уделяется внимание продуктовому. В то же время, по мнению, экспертов, будущее — за корпоративным PR, за созданием стратегии.

В настоящее время внедряется работа с сообществами, различные коммуникационные проекты с местными сообществами, профессиональными сообществами, с экспертами в какой-то области, с государственными органами.

Также отмечено, что среди основных инструментов (средств) PR:

социальные медиа, SMM;

партнерские проекты;

специальные мероприятия для ключевых клиентов и партнеров;

GR-мероприятия;

КСО;

благотворительность;

спонсорство;

ивенты (события) для клиентов, партнеров;

сторителлинг;

корпоративные издания.

Изменения на рынке PR

Эксперты, считают, что в настоящее время рынок насытился PR-специалистами. Появился ряд законодательных актов, которые обязывают на уровне государства быть более открытыми. Соответственно, это требует специалистов высокого уровня. Многие бизнесы стали относиться к Public Relations более осмысленно и понимать его необходимость, все реже PR-специалистам приходится объяснять руководителям компаний, почему PR важен и нужен. Рынок рекламы очень дорогой, поэтому для продвижения владельцы бизнеса ищут более грамотные решения, которыми и являются PR-услуги.

Конкуренция между брендами стала более жесткой, поэтому на PR сейчас возлагается большая миссия по генерированию креативной составляющей. Компании стали готовы к нестандартным решениям и подходам. Стоит также ожидать еще более глубокого ухода в работу в социальных сетях и интернет-пространстве.

Компании начали отправлять сотрудников учиться (не только из коммерческих компаний, но и государственные представители). Многие за опытом отправляются за рубеж. Появилось больше агентств, предпринимателей, которые занимаются PR-услугами. Корень изменений – во «взрослении» рынка, распространении на нем мировых стандартов стратегического управления и коммуникационного обеспечения бизнеса.

Наиболее запомнившиеся PR-кампании и мероприятия

Экспертам был задан вопрос, какие PR-кампании и мероприятия в Республике Беларусь им наиболее запомнились. Ими были названы следующие кампании и мероприятия: