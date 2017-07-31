Ассоциация компаний коммуникационных консультантов рассказала, какие правки внесут в Кодекс PR-специалиста

В мае этого года Ассоциация компаний коммуникационных консультантов вынесла на общественное обсуждение проект Кодекса профессионального поведения для PR-специалистов. За два месяца авторы документа получили немало мнений в качестве обратной связи. В том числе от главного редактора «Экономической газеты» Леонида Фридкина, главного редактора «АиФ в Беларуси» и основателя консалтингового агентства «Институт PR» Игоря Соколова, а также директора Агентства деловых связей Валентина Лопана. Кроме того, фидбэк с пиарщиков собирали и во время личных встреч.

Наконец, АККК готово расставить точки на i и выдать окончательный вариант кодекса в районе сентября – к оживлению бизнес-сферы после отпусков.

А организатор ежегодной профессиональной конференции «PR-пятница» Дмитрий Гмыза планирует вручить по экземпляру Кодекса каждому участнику конференции. Как говорится, чтобы всегда был под рукой.

Marketing.by встретился с представителями АККК, чтобы узнать, какие изменения внесли в Кодекс, и зачем по их мнению все это нужно.

Роман Костицын, председатель совета АККК: Нам указали, что в документе есть намек на репрессивность. Разумеется, никаких карательных мер и органов не будет

Основные претензии по содержанию Кодекса относятся к формулировкам Статьи 17 и Статьи 21. Речь в них идет о том, что в случае нарушений этических норм представителям сообщества предлагается сообщать о них Совету АККК и органам, занимающимся дисциплинарными вопросами, а также профессиональному сообществу.

- Эти слова в Кодексе были восприняты, как предпосылки к созданию некого репрессивного органа, к возможным преследованиям. На это нам, в частности, указал Игорь Соколов – человек, чей авторитет в PR- и медийной сфере Беларуси не подлежит сомнению. У нас в стране с непростым историческим прошлым люди не любят внезапно возникающие репрессии. Эти формулировки будут смягчены, - поясняет Роман Костицын.

По его словам, сейчас достаточно просто знать о каком-то факте неэтичного поведения, можно даже это нигде не публиковать в медиа, чтобы нарушителю уже стало некомфортно.

Что будет делать АККК, если все-таки сообщество столкнется с этическим нарушением?

- Если мы видим этическое нарушение, которое грозит превратиться в негативный тренд на рынке, то мы будем об этом говорить. Как между собой, так и приглашая к обсуждению коллег. Это обсуждение и будет мерой воздействия, - отвечает Роман Костицын.

В целом АККК стремимся к тому чтобы ситуация на рынке была такой, чтобы новые и старые игроки просто не решались на неэтичные действия. А совершив их, не могли бы продолжать работать дальше. Это работа на опережение.

Когда есть сомнения в этичности действий, например, у молодого пиарщика или PR-агентства, которые получили странный или сомнительный запрос от клиента, то, по словам Романа, они всегда могут обратиться за консультацией в АККК. Безвозмездно.

Свой отзыв на кодекс пиарщика оставил Леонид Фридкин, редактор «Экономической газеты». Основная претензия главреда «ЭГ» – навязчивость PR-менеджеров.

Что на это ответили Леониду в АККК?

- Мы с Леонидом встречались лично, получилась очень интересная беседа, он дал несколько ценных рекомендаций по тексту кодекса. Что касается навязчивости, то любой PR-специалист обязан знать, как работает редакция, и взять на себя труд построить с ней отношения. То есть учитывать тематику, разработать формат для той или иной редакции, уважать журналиста как партнера, - говорит Роман Костицын.

- Когда мы сталкиваемся с такими вещами, мы понимаем, что очередной деятель на рынке использует устаревшие методы для работы. Это непрофессионально. Здесь мы Леонида и в целом прессу поддерживаем. Такого рода снижение профессиональной планки – конечно, не скандал, но это неуважение к прессе. Наша цель – вырастить такого специалиста, который будет знать, как правильно позвонить Леониду Фридкину. Или как правильно общаться с блогерами – а там тоже есть совсем другая, весьма своеобразная этика, - поясняет Роман Костицын.

В целом, в АККК позитивно оценивают встречную реакцию профсообщества на создание кодекса – и теми, кто внутри рынка коммуникационного консалтинга, и теми кто рядом с ним. Ведь кодекс заимствует статьи у международных документов, кодексов мировых b крупнейших национальных ассоциаций PR: они касаются отношений с клиентами, с сотрудниками, с коллегами по рынку, с широкой общественностью. Кстати, при вступлении в ассоциацию каждый новый член должен подписать кодекс. Это соответствует мировой практике.

Дмитрий Гмыза, организатор конференции «PR-пятница»

- Для меня вопросов создания и принятия этого документа не было вообще. В нем мы говорим о том, что есть отрасль, в которой должны быть правила, формулирующие поведение участников отрасли: в отношении с коллегами, заказчиками, партнерами, органами государственного управления, СМИ, обществом в целом. В документе мы, в первую очередь, делаем акцент на ответственном поведении игроков коммуникационного рынка в отношении своих стейкхолдеров.

У некоторых людей во время обсуждения появляются вопросы: нужно ли вступать в Ассоциацию для соблюдения Кодекса. Не нужно, друзья. Нужно просто либо принимать, либо не принимать нормы, описанные в Кодексе.

Коммуникационная отрасль сегодня достаточно стремительно растет, у нас сейчас много не только коммуникационных агентств, но и сильных фрилансеров, которым также стоит взять на вооружение этот документ. На мой взгляд, следуя нормам кодекса, мы вместе сможем не просто зарабатывать деньги и помогать это делать бизнесу, а также влиять на гуманитарную, этическую составляющие в обществе.

Кстати, мы планируем в этом году на форуме «PR-пятница» ознакомить каждого участника с Кодексом. А это не только специалисты по коммуникациям, но топ-менеджеры белорусских компаний. Очень важно, чтобы белорусское бизнес-сообщество понимало важность и принципы работы коммуникационной отрасли, так как неэтическое, часто непрофессиональное поведение в коммуникациях, может стоить очень дорого для предпринимателя.

Аня Позняк, исполнительный директор агентства PRCI

Когда начался диалог о том, что будет создан Кодекс, я этому очень обрадовалась. И по нескольким причинам. Первая заключалась в том, что такого рода месседж и документ направлены на объединение профессионального сообщества вокруг общей идеи. Всем важно задуматься: а вместе ли мы, движемся ли к общей цели. Конкуренция конкуренцией, но мы все в одной лодке, на одном рынке.

Я ожидала, что будет много дискуссий и мнений. И это здорово. Когда все начали обсуждать Кодекс, стало понятно: документ, насытившись критикой и предложениями разных сторон, в итоге отразит, куда хотят идти беларуские пиарщики.

Важно, что Кодекс с одной стороны регулирующий, но в хорошем смысле. Ведь вся наша жизнь подчинена разным правилам. Этическое «руководство к действию» жизненно необходимо для PR-специалистов. С другой стороны, документ образовательный. Когда я училась, я ничего такого, увы, не видела. А сейчас студенты эти важные вещи будут знать с первых курсов. Очень здорово, что изучение кодекса внедряется сейчас в Белгосуниверситете.