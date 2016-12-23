4 способа использования крауд-технологий в маркетинге для вывода нового продукта

Уже в января запускать крауд-проекты на Talaka.by смогут и бизнес-компании. Основатель платформы Евген Клишевич рассказывает, чем маркетологу или собственнику малого бизнеса могут быть полезны крауд-технологии.







Крауд-технологии позволяют направлять через онлайн значительное число людей на решение опрделённой задачи. Наиболее извесные методы - это краудфандинг (привлечение народного финансирование) и краудсорсинг (вовлечение людей, участвующих делами). Но есть немало и менее популярных, о сути которых просто догадаться из их названия: краудинвестинг, краудвоутинг, мудрость толпы и т.д.

Давайте рассмотрим, зачем вам брать на вооружение эти технологии.





Тестирование спроса

Самый распространённый алгоритм запуска продукта состоит из разработки, выпуска и продвижения его в надежде, что он будет пользоваться спросом, учитывая ваши предварительные исследования и предположения на этот счёт.

Используя крауд-технологии вы поймёте насколько востребована идея вашего продукта ещё до начала производства. Для этого достаточно создать образец, даже визуальный, и предложить потенциальным клиентам ваш будущий продукт. Далее люди голосуют рублём. Вы выбираете необходимую сумму, собрав которую, целесообразно запускать в производство ваш товар или услугу.

При таком подходе вы уменьшаете риск, что произведённый продукт будет мало интересен аудитории. Ваша задача как раз понять, какая из идей новых продуктов наиболее перспективная, а какие из проектов пусть так и остаются прототипами.

Предзаказ

Те, кому понравилась идея вашего продукта, вносят денежку, тем самым фактически оформляя предзаказ на товар, который, в случае сбора всей заявленой суммы будет создан и поддержавшие первыми его получат. Если собрать сумму не получилось, то деньги с предзказов возвращаются поддержавшим.

Учтите, что вам не обязательно собирать большие суммы и растрачивать значительные маркетинговые бюджеты на крауд-проект, ведь даже динамика на небольших суммах и отклик клиентов даст вам понимание перспективности. Если кампания по сбору средств состоится, то у вас уже будут предзаказы на первую партию.

Предзаказы - это не просто намерения о покупке вашего товара, это реальные деньги, которыми в случае успеха проекта, вы можете сразу распоряжаться, в том числе на доработку продукта и производство. Таким образом вам необходимо вкладывать менее собственного капитала для старте проекта.

Создание сообщества

Представьте, что у вашей компании есть собственная активная фокус-группа, которая делится идеями, обратной связью и помогает создавать по-настоящему стоящие и интересные людям продукты. Крауд-технологии помогают это осуществить. Сформировать такое сообщество вы можете, если ещё на этапе создания продукта подключите ваших потенциальных клиентов.

Так называемых ранних последователей привлекает возможность сотворчества и влияния на ваш продукт, ведь так они смогут получить продукт, который на самом деле им подходит и нравится. А принимая участие в создании и развитии проекта, они в дальнейшем могут стать «послами» вашего продукта, рассказывает про него другим.

Создав такое сообщество и поддерживая с ним связь, вы можете тестировать на нём идеи ваших следующих продуктов, где вы можете искать потенциальных лояльный сотрудников, которые будут хорошо знать ваш проект.

Доработка продукта

Использование крауд-платформы поможет с доработкой продукта даже ещё до запуска сбора средств, вовлекая уже существующее сообщество или только формируя его. Платформа - это инструмент вашего взаимодействия и выстраивания отношений с наиболее активными участниками, готовыми помогать.

Это, в свою очередь, накладывает определённые обязательства, в частности, вам необходимо быть честными с вашими потенциальными клиентами, участвующими в разработке продукта. То есть схема создать - некачественный продукт, а потом его «втюхать» - при крауд-подходе будет раскрыта на первых же шагах.

Таким образом маркетинг влияет на разработку продукта на ранних этапах через вовлечение заинтересованных, чтобы создать более качественный и правильно поданный продукт, который будет проще продвигать в более широком кругу в последствии.

Где научиться?

Чтобы подготовить специалистов, понимающих, как эффективно реализовывать крауд-проекты и более того, как развивать платформы, в Talaka.by запустили обучающую программу «Крауд-технолог». К участию приглашаются все желающие. Лучших выпускников пригласят в команду платформы.