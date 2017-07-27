3 графика о состоянии рынка он-лайн видео от Bloomberg

Люди тратят на просмотр видео целые часы, причем, ежедневно. При этом ТВ остается источников видео номер один, однако рейтинги каналов, подписки на кабельное телевидение, по словам аналитиков, глобально находятся в свободном падении. В фазе активного роста - online видео, которое растет примерно на 50% в год, пишет Bloomberg. В 2017 года исследователи ожидают, что мировое потребление видео получит долю в 70% от всего пользовательского интернет-трафика. А оnline видео-сервисы достигнут показателя в 80% охвата всех пользователей интернета в мире.
На днях Bloomberg опубликовал несколько любопытных инфографик о состоянии сегмента он-лайн видео в рамках большого исследования развития рынка интернет-видео.