3 графика о состоянии рынка он-лайн видео от Bloomberg

Люди тратят на просмотр видео целые часы, причем, ежедневно. При этом ТВ остается источников видео номер один, однако рейтинги каналов, подписки на кабельное телевидение, по словам аналитиков, глобально находятся в свободном падении. В фазе активного роста - online видео, которое растет примерно на 50% в год, пишет Bloomberg. В 2017 года исследователи ожидают, что мировое потребление видео получит долю в 70% от всего пользовательского интернет-трафика. А оnline видео-сервисы достигнут показателя в 80% охвата всех пользователей интернета в мире.



На днях Bloomberg опубликовал несколько любопытных инфографик о состоянии сегмента он-лайн видео в рамках большого исследования развития рынка интернет-видео.



Как быстро растет сегмент рекламного digital видео Дается прогноз объема рынка в долларах и процент роста с 2013 года. Лидерами являются США, Канада и Китай.





Что думают рекламисты об эффективности видео онлайн Так, 75% считают, что рекламное интернет-видео настолько же эффективно, как и реклама по ТВ, или даже лучше. А 90% ответили, что digital видео имеет такой или даже бОльший отклик, чем дисплейная реклама.





Кто заказывает он-лайн видео рекламу Основные клиенты рынка видео рекламы в сети это производители автомобилей, ритейл, технологические компании, потребительские товары (продукты питания, напитки, косметика, бытовая химия).





Дается прогноз объема рынка в долларах и процент роста с 2013 года. Лидерами являются США, Канада и Китай.Так, 75% считают, что рекламное интернет-видео настолько же эффективно, как и реклама по ТВ, или даже лучше. А 90% ответили, что digital видео имеет такой или даже бОльший отклик, чем дисплейная реклама.Основные клиенты рынка видео рекламы в сети это производители автомобилей, ритейл, технологические компании, потребительские товары (продукты питания, напитки, косметика, бытовая химия).