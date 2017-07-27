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3 графика о состоянии рынка он-лайн видео от Bloomberg

27 Июля 2017 80 0 Digital-маркетинг Анализ рынков Исследования
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Люди тратят на просмотр видео целые часы, причем, ежедневно. При этом ТВ остается источников видео номер один, однако рейтинги каналов, подписки на кабельное телевидение, по словам аналитиков, глобально находятся в свободном падении. В фазе активного роста - online видео, которое растет примерно на 50% в год, пишет Bloomberg. В 2017 года исследователи ожидают, что мировое потребление видео получит долю в 70% от всего пользовательского интернет-трафика. А оnline видео-сервисы достигнут показателя в 80% охвата всех пользователей интернета в мире.

На днях Bloomberg опубликовал несколько любопытных инфографик о состоянии сегмента он-лайн видео в рамках большого исследования развития рынка интернет-видео. 

Как быстро растет сегмент рекламного digital видео

Дается прогноз объема рынка в долларах и процент роста с 2013 года. Лидерами являются США, Канада и Китай.  

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Что думают рекламисты об эффективности видео онлайн

Так, 75% считают, что рекламное интернет-видео настолько же эффективно, как и реклама по ТВ, или даже лучше. А 90% ответили, что digital видео имеет такой или даже бОльший отклик, чем дисплейная реклама. 

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Кто заказывает он-лайн видео рекламу

Основные клиенты рынка видео рекламы в сети это производители автомобилей, ритейл, технологические компании, потребительские товары  (продукты питания, напитки, косметика, бытовая химия).  

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