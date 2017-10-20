15 самых влиятельных мировых сайтов по версии журнала Time

Журналисты американского издания Time составили рейтинг наиболее влиятельных интернет-ресурсов. Публикация списка приурочена к скорому "дню рождения веба": 20 декабря исполнятся 27 лет с тех пор, как британский инженер Тим Бернес-Ли (Tim Berners-Lee) запустил во всемирной сети первый сайт. С того первого дня и до сегодняшнего момента произошло немало событий, которые нельзя было предугадать, например, пишут журналисты, разве мог кто-то ожидать, что гиганта Microsoft и его Internet Explorer потеснит новичок Google?
Рейтинг, составленный Time, выглядит так:15. Match.com - сайт международных знакомств
14. Reddit - форумная платформа для обсуждений и комьюнити
13. Pandora - музыкальный сервис
12. WikiLeaks - сайт, созданный Джулианом Ассанжем и публикующий компрометирующие работу спецслужб факты и документы
11. The Pirate Bay - крупнейший в мире BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов
10. Info.cern.ch - "дом" первого веб-сайта, создан тем самым Тимом Бернесом-Ли.
9. eBay - крупнейшая платформа интернет-аукционов
8. Drudge Report - американский новостной агрегатор
7. Yahoo - платформа, которая включает в себя поисковую систему, почтовый клиент и ряд сервисов
6. Craigslist - сервис электронных объявлений, пользующийся большой популярностью у американцев
5. YouTube
4. Facebook
3. Wikipedia
2. Amazon
1. Google